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長榮罷工內幕！　竟是「華航星宇機師」投票綁架罷工

有長榮機師指出，這次機師工會投下同意罷工的900位機師，有357張同意票，是星宇及華航的機師投的。（本刊資料照）

▲有長榮機師指出，這次機師工會投下同意罷工的900位機師，有357張同意票，是星宇及華航的機師投的。（圖／鏡週刊提供）

圖、文／鏡週刊

我沒有要罷工！一位長榮的正機師告訴本刊，自己沒參加機師工會，也不同意罷工，但卻被親友狂問罷工的事，有親戚已訂好春節北海道的家族旅行，開口要求他說服同事不要罷工，讓他哭笑不得，這機師指出，機師工會投下同意罷工的900位機師，543位是長榮機師，這僅占長榮全體1464位機師中的37%，另357張同意票，是星宇及華航的機師投的，這對不願罷工的長榮機師來說等於被綁架；有參與罷工的機師認為，綁架之說太不公平，這次機師加薪，不論是否投票讚成罷工都加得到，這位機師表示，公司加薪有誠意，就不會有罷工。

本刊調查，長榮機師罷工是由機師工會發動，機師工會共有1,398位會員，其中長榮機師640位，星宇及華航共758位，投票結果共900票同意罷工，同意比率6成5，逾半數通過罷工案，長榮機師取得罷工權，長榮機師另有824位長榮機師未加入機師工會。

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900張同意票中，有357張是華航及星宇航空機師所投下，另543張是才是長榮機師投的，這是依據《勞資爭議處理法》第54條賦予機師透過機師工會，聯合其他公司機師同業，對自家公司發動罷工的權利，這是一項保護機制，讓長榮機師可與外部人聯手以罷工來向公司爭取福利而不受公司打壓，卻形成華航、星宇機師可以投票讓長榮去罷工的爭議。

長榮航空2019年6月由空服員工會發起長達17天的罷工時，就已有華航空服員投票讓長榮罷工的爭議，當時在航空業界也有討論是否應修法，讓發動罷工的權力限制只能由公司自家的企業內工會發動或同意票數達全體員工五成以上，但在勞權意識抬頭及避免罷工門檻過高的情況，勞團認為這會導致勞工武器太弱而沒有籌碼來引起資方重視，修法並未有實質進度。

本刊調查，此次長榮機師透過外部工會來發動罷工，選定春節及連假出國熱門時段，不少早已訂好機票的旅客，紛紛打電話到長榮航空問該怎麼辦，還有企業高層直接打電話給長榮高層求助，可想而知，也無法獲承諾不罷工，只能感嘆自己被當成籌碼，也有旅客要求長榮客服人員若要罷工，應該要早一點預告，因目前法律並未規定罷工要提早多久預告，第一線的客服也只能道歉，還好最終在機師工會、資方及政府努力下不罷工了，讓大家都可以安心過好年。

長榮罷工事件機師公會投票概況比較

說明：機師工會會員包含長榮、星宇及華航機師；長榮全體機師1,464位，640位參加機師工會。

說明：機師工會會員包含長榮、星宇及華航機師；長榮全體機師1,464位，640位參加機師工會。

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