國安少將再出大包！當街強吻馬尾妹　「路邊親不停」影片曝

▲國安局特勤中心謝靜華少將，近日酒後在路邊強吻戴著口罩的馬尾妹。（翻攝影片）

圖文／鏡週刊

國安局特勤中心謝靜華少將，擔任副總統賴清德萬里警衛室主任時，因體測成績未過關引起軒然大波！詎料，本刊接獲爆料者提供直擊影片，發現他近日酒後在路邊強吻戴著口罩的馬尾妹，更離譜的是，他後來竟直接扯下對方口罩，改以嘴對嘴親吻，雖然該名馬尾妹一度抗拒，最後也直接跪坐在地和謝靜華當街親嘴，國安局獲報後已在調查中。

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本刊接獲爆料，指謝靜華日前與友人餐敘飲酒後，幾杯黃湯下肚，謝靜華竟不顧現役少將形象，當街蹲坐在路旁，還與1名馬尾妹熱吻，消息曝光後，身兼特勤中心指揮官的國安局長蔡明彥震怒，立即下令嚴查。

軍方人士透露，謝靜華過去酒量不錯，下班後偶爾喜歡小酌二杯，日前他與友人歡聚，飯局結束後，謝靜華第一時間並未搭車離去，反而坐在餐廳附近的廣場休息，一名疑為同行的馬尾妹戴著口罩，並蹲著細心照顧他。

雖然謝休息的廣場緊鄰馬路，從錄影畫面還有機車呼嘯而過，不過，謝靜華喝醉，先用手捉住馬尾妹的脖子開始強吻，謝後來竟扯下對方口罩，開始嘴對嘴親吻，2人深情熱吻畫面遭人全程拍下，國安局獲悉後相當震驚。

▲2人深情熱吻。（翻攝影片）

謝靜華在賴清德當選副總統後，從特勤中心、國防部與總統府侍衛室挑選出任警衛室主任佔少將缺，並在2021年元旦晉升少將。謝靜華外文能力很強，多益成績超過900分，而且派赴美國「黑水公司」（Blackwater）接受精進特勤戰技訓練，擁有「國際保鑣證照」，成為保護正副元首的核心成員。

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