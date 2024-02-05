「真的不是我逼宮！」　周玉蔻喊話游錫堃：若感到不舒服願意道歉

▲周玉蔻在廣播節目《新聞放鞭炮》中，質問民進黨不分區立委當選人游錫堃，若沒選上立院龍頭，是否辭不分區，游錫堃則以「以訛傳訛」回應。（圖／翻攝自YouTube／寶島聯播網）

記者江采蓁／綜合報導

前立法院長游錫堃日前爭取連任未果，當天就宣布辭去立委職務，而游錫堃先前接受媒體人周玉蔻訪問時，兩人發生爭論，遭外界質疑是在「逼宮」。對此，周玉蔻5日在節目公開表示，自己真的不是在逼宮，「若游院長覺得不舒服，我願意道歉。」

游錫堃先前接受周玉蔻專訪被問到，若未選上立法院長，是否會辭職讓後面的不分區候選人遞補，兩人唇槍舌劍你來我往，游錫堃批評周玉蔻「以訛傳訛」，而周玉蔻則反嗆游「惱羞成怒」；游錫堃表態支持民眾黨提出的「單一召委制」，周玉蔻也怒嗆「沒出息」。

針對兩人的爭議，周玉蔻5日在廣播節目《新聞放鞭炮》中表示，「真的不是我在逼宮！」是因為游錫堃說她「以訛傳訛」，跟她的提問是兩條平行線。她透露，自己和游錫堃非常熟識，「而且游院長是一個心胸寬大的人，他不會記仇」，她也坦言，或許自己當天的態度有些咄咄逼人，她公開表示，「如果游院長覺得不舒服，或是喜歡游院長的人覺得我那天太過於執著，那我願意道歉。」