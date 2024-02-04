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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

冗長訴訟影響官兵士氣　立法院法制局：可恢復軍審或修法

▲▼立法院議場照。（資料照／記者徐政璿攝）

▲立法院議場。（圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

今年起義務役役期恢復為1年，針對外界關注重大軍法案件如暴行犯上、抗命、聚眾鬥毆等可能增加，恐影響國防戰備演訓，立法院法制局上月底發布議題研析報告指出，《軍事審判法》修法後，冗長訴訟期間難遏阻犯罪效果，且影響涉案官兵士氣，建議應研議對平時犯軍刑法特定案件者依《軍審法》追訴處罰的可行性。

2013年發生下士洪仲丘虐死案，當時公民團體發起「凱道萬人送仲丘」，爭取軍中人權，訴求修改《軍審法》，後來立法院三讀修正該法，明訂非戰時期現役軍人犯罪，回歸一般司法審理。不過軍審制度廢除後，外界仍有諸多討論，例如近年爆發多起共諜案，加上軍紀問題不斷，因此有立委呼籲應恢復軍審制度。

對此，法制局透過報告表示，據國防部統計，近年來軍法案件每年約4百餘件（2020年為479件、2021年為468件、2022年為 455件），2013年修正《軍審法》後，冗長訴訟期間使當事人仍繼續於營內生活，不但難收遏阻犯罪效果，且影響涉案官兵士氣。

法制局表示，有學者認為，性質特殊的案件如智財案件與少年事件等，皆有其審理上的特別程序法，同理，軍法案件亦有其特殊性，例如告發人之保密規範、特定情況下不公開審理，就是因為考量可能衍生軍中私下報復問題，另外適用《軍審法》以達速審速結目的，仍有其必要。

法制局建議，國防部於2013年立法院審議《軍審法》修正草案時，即曾提出修法意見，建議將純粹軍事犯（例如暴行犯上、抗命、洩漏軍事機密等）與涉及軍事機密、軍事勤務及影響社會重大治安的相關犯罪（例如酒駕、毒品等）仍由軍事審判，其餘由司法機關辦理。

此外，法制局提醒，目前實務上國防部訂有「軍事機關向司法機關表達意見具體作法」規定，使軍事機關就影響國防安全、部隊紀律、領導統御重大的刑事案件，適時、主動向司法機關表達部隊意見，使司法機關偵查、審理時，能綜合審酌部隊特性，共同維護部隊軍紀及領導統御。

法制局說明，不過，軍事機關依該規定，僅得就重大的刑事案件向司法機關表達刑度等意見，普通法院對其並無優先審理的義務，因此，建議主管機關斟酌重大軍法案件妥速偵審的需求，研議是否修正《刑事妥速審判法》，增訂法院亦有優先審理的法律上義務。

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