英美聯軍再襲葉門　打擊境內36個武裝目標

▲美軍一架戰鬥機從艾森豪威爾號航空母艦上起飛，打擊葉門青年運動武裝目標。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國與英國3日對葉門境內36個目標發動襲擊，五角大廈指出，空襲擊中了葉門叛軍「青年運動」（Houthi）用來攻擊紅海航運的地下武器儲存設施、導彈系統和發射器。

根據《路透社》報導，五角大廈指出，這次空襲的目標是葉門境內13個地點，共36處設施，並成功擊中了青年運動用來攻擊紅海航運的地下武器儲存設施、導彈系統和發射器。

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）指出，這次的空襲得到了澳洲、巴林、加拿大、丹麥、荷蘭和紐西蘭的支持，「這次的集體行動向青年運動發出了一個明確的訊息，就是如果他們不停止對國際航運和海軍艦艇的非法襲擊，他們將承擔後果。」

這次襲擊是最近幾週美英聯合行動中第三次襲擊青年運動目標， 兩國軍隊在1月11日襲擊了大約30個青年運動武裝據點，接著不到兩週後又攻擊了8個地點，但該組織對紅海的襲擊並未減少。

英國國防大臣夏普斯（Grant Shapps）表示，這波行動這並非局勢升級，「我們已經成功打擊青年運動用來攻擊的發射台和武器儲存地點，我相信我們的攻擊已經進一步削弱了青年運動的能力。」

目前尚不清楚伊朗當局會如何回應這些打擊，而五角大廈也強調，美方並不希望與伊朗開戰，也相信伊朗不希望與美國開戰。