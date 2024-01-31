控馬文君協助發展敵對組織　基進黨補充7次統戰夏令營資料

記者劉昌松／台北報導

台灣基進黨高雄黨部執行長楊佩樺控告國民黨立委馬文君，多年來與四川省台辦合作，動員台灣學生參與統戰夏令營，涉嫌違反《國家安全法》，台北地檢署31日開庭調查，楊佩華準備了馬文君從當選立委後，2010年開始，共動員了7次相關活動，懷疑馬文君是知道且有意的在協助敵對勢力在台發展組織，希望檢察官詳查。

▲台灣基進成員楊佩樺指控國民黨籍立委馬文君多次協助四川省台辦組織統戰活動。（圖／記者劉昌松攝）

立委馬文君在2024年大選前，因潛艦國造案屢遭綠營質疑政治立場，順利連任南投縣立委後，風波仍未平息，楊佩樺2023年10月間就到北檢控告馬文君多次協助四川省國台辦舉辦夏令營，並與四川省委書記見面，同時又在立法院國防外交委員會大動作刪除國防相關預算。

楊佩樺質疑，馬文君透過南部某國小教務主任，協助安排學生夏令營，在2019年南投立委補選當選後，2010年就帶隊赴中參加四川省台辦夏令營，2011年馬文君進入國防外交委員會至今長達12年，仍多次親自帶隊，或協助動員學生參加四川省台辦的統戰夏令營。

楊佩樺認為，馬文君擔任國防立委，應該知道四川省台辦就是對岸的統戰對口單位，加上當地的官員致詞都會提到促進統一的言論，馬文君應該要知道敏感性，卻仍繼續配合，應該是有意的協助敵對勢力招攬、吸收組織成員，加上她自己對國防預算、軍購案的阻擋立場，背後意圖應接受放大檢視。