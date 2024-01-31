輪椅男遭2犬撕咬　「大塊肉被扯掉」驚悚畫面全錄下

▲輪椅男遭2頭狗攻擊。（圖／翻攝畫面）



圖文／CTWANT

美國佛羅里達24日發生駭人犬隻攻擊事件，1名男子乘坐輪椅在街上遭2頭狗猛烈攻擊，一旁鄰居及經過駕駛雖嘗試丟東西、鳴按卡車喇叭喝斥，但2犬仍不願罷休，還在襲擊時「撕下整塊肉」。當局事後已捕獲2頭狗並考慮安樂死。

綜合外媒報導，流浪漢馬塞（Pierre Massey）當時坐輪椅經過邁阿密–戴德（Miami-Dade）郡西北11街上的人行道，卻在轉角處遭一旁住家內2頭「有攻擊史」的布布（BooBoo）及跳皮（Jumpety）攻擊。

▲輪椅男遭2頭狗攻擊。（圖／翻攝畫面）



影片顯示，馬塞當時連人帶椅被拉倒，2頭狗或輪流或一起猛咬馬塞的上半身，鄰居聽聞慘叫聲查看後，雖當場丟東西企圖趕走狗，開車經過的卡車駕駛、轎車駕駛也近距離鳴按喇叭，但都無法驅趕2頭猛犬，只能眼睜睜看著馬塞鮮血直流。

▲狗被近距離按喇叭仍繼續攻擊。（圖／翻攝畫面）



其中1名鄰居透露，親眼看見馬塞「被咬下一大塊肉」，且整場攻擊直到2犬離開才結束，狗離去時渾身都是血，而綽號史墨基（Smoky）的馬塞不只鮮血直流，「人躺在地上，手卻像『這樣』垂著」。

▲馬塞已無生命危險。（圖／翻攝畫面）



警方表示，儘管馬塞未來要做許多手術，但已無生命危險，家人們也都到場關心。當地動物管制中心則指出，一旦確定2頭狗構成「公共安全問題」，將依法對2犬安樂死。另有鄰居透露，布布通常不會攻擊人，但跳皮總是表現出攻擊性，「我看過牠跳過圍欄，真的非常危險」。

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