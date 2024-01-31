懲戒法院前院長「性騷女部屬」7次　再爆貪汙霸凌

▲前懲戒法院院長李伯道因涉性騷遭逼退，另涉A特別費買禮券，遭台北地檢署列貪汙被告。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

懲戒法院前院長李伯道被踢爆涉性騷擾遭悄悄逼退，原本吃案的司法院眼見紙包不住火，才啟動調查，監察院另調查認定，李伯道藉職務之便，對女部屬性騷擾7次予以彈劾並移送懲戒法院審理，訂2月19日開庭，審理是否不讓他繼續領19萬餘元月退休金。

本刊調查，李伯道還涉及霸凌至少5位懲戒法院同仁，已有2人申訴成立，全案移送法官評鑑委員會評鑑。除了性騷擾及霸凌，李另涉貪汙特別費及換公費咖啡豆案，遭移送台北地檢署偵辦，恐面臨10年重刑，使他成為司法史上遭列貪汙罪被告、涉性騷擾案及霸凌案的最高階特任官。

去年5月稱病提早退休的懲戒法院前院長李伯道，遭本刊踢爆是因涉#MeToo性騷擾遭逼退，沒想到，事件曝光後，司法院官官相護，不僅吃案，還公然開記者會說謊，甚至對本刊記者出言恐嚇，但李伯道的劣跡並未因司法院選擇私了而遭掩蓋，性騷案的被害人丈夫、資深司法記者范立達在臉書抖出李更多的惡行，包括貪汙特別費，以及利用特別費為擔任醫生的兒子宴請醫界人士等，最離譜的是還將家中即將過期的咖啡豆，拿到懲戒法院換公費購買的新咖啡豆，並且霸凌懲戒法院高階官員及隨身人員等。

▲李伯道被控把家中即將過期的咖啡豆拿到辦公室換公費買的新鮮咖啡豆，涉及貪汙。

▲李伯道去年3月16日在員工旅遊時強抱性騷女部屬後，竟再6次犯案而遭逼退。

李伯道目前身涉3大案，分別是性騷擾女部屬、職場霸凌與貪汙院長特別費案，經監察院及司法院調查，均非空穴來風，其中特別費案經司法院及懲戒法院政風處調查，認定有相關證據指向李伯道涉嫌貪汙，日前已移送台北地檢署偵辦，李伯道是首位終審法院院長涉貪遭立案偵辦的第一人，農曆年後檢方將啟動偵查，不排除約談他到案說明。

李伯道遭踢爆後，雖多次發聲明否認性擾，但司法院等單位調查結果都打臉他，李伯道捲入的性騷擾及職場霸凌最重的懲戒是罰錢，但首長特別費案恐讓他有牢獄之災。

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