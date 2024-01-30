路倒阿伯發抖流鼻血　北投警「不畏低溫」霸氣脫警用外套幫禦寒

▲北市北投區日前有名老翁坐在路邊不停流鼻血，經民眾報案後，長安派出所立刻通報救護旋即抵達現場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區一名67歲江姓老翁路倒，經熱心民眾報案，長安派出所警員陳建銘、賴威安抵達現場後，發現失智江翁不斷發抖且流鼻血，劉員二話不說，霸氣的脫下警用外套披在其身上幫他禦寒，同時通報救護到場治療。2名警員最後透過警政系統，聯繫上家屬，家人事後也對於警方積極協助給予大大稱讚及感謝。

長安派出所表示，日前晚間接獲報案，警員陳建銘、賴威安到場後發現1名老翁流鼻血且全身不斷發抖，陳員不畏天氣寒冷，立即脫下警用外套披在老翁身上保暖，避免失溫，同時通報救護人員到場救治，在接受治療過程中也耐心詢問老翁身分資料，並輔以警政系統搜尋。

▼北投分局長安派出所警員陳建銘(左)、賴威安熱心協助。（圖／記者黃宥寧翻攝）

皇天不負苦心人，終找出江姓老翁身分，隨即致電聯繫其家屬，家人到場後向員警表示，江翁失智情形日趨明顯，見他外出許久未歸心中非常焦急，所幸遇警方熱心協助，也對積極協助再三表達感謝之意。

對此，北投分局呼籲，家中有長者或需要照顧之人，不論出門在外或在家中，都應當隨時注意他們的去向，保持在視線範圍之內隨時留意，也在他們身上配戴可辨識身分之物品或向老人福利推動聯盟申請愛心手鍊，如有走失方可迅速聯繫。