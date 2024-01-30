貪警當內鬼！收「奪3命」詐團賓士不斷改口供　確定看守所過年

▲時任寧夏派出所所長葉育忻與台版柬埔寨主嫌「藍道」杜承哲成朋友，收受現金、賓士車，替其查個資。（合成資料圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

時任大同警分局寧夏派出所所長葉育忻，與奪3命台版柬埔寨首腦「藍道」杜承哲當朋友，替其查個資等且涉收受現金、賓士車等，還找劉姓嫩妹藏不法所得，被依法起訴且羈押至今達8月，因羈押期限將屆，合議庭認他僅認洩漏國防以外秘密，對於收受賄賂、非法利用個資又改口否認，認有繼續羈押必要，裁定延押2月。

本月19日法院開庭，考量葉身為執法人員，知法犯法，得知杜承哲被查獲時，有丟棄手機、與同案被告劉女串供行為，足認有相當理由規避司法權而逃亡之虞，且歷次開庭，說詞變更，僅認洩漏國防以外秘密、洗錢及行使偽造公文書等罪嫌，對所涉有調查職務之公務員對於違背職務收受賄賂、假借職務上機會非法利用個人資料等罪則改口否認犯行，認有羈押必要，從今（30日）起，延長羈押2月。

去年9月20日開庭時，葉向法官解釋，與杜承哲認識1至2年，期間見他涉案改過自新，加上自己個性比較不拘小節，才會一時犯錯，羈押期間見杜涉多起詐欺甚至牽扯人命，覺得深感懊悔。

▲駭人聽聞的台版柬埔寨案釀3人無辜喪命。（資料圖）



對於收受200萬來龍去脈，他在庭上指出，所內同仁擅長網路誘捕，而上網賣大量毒品的賣家都是有現金需求，因此向杜借錢，至於案件有無成功也會再歸還，杜給的30萬元，是贊助他提供轄區經營跟照顧同仁的費用，其中印象深刻是同仁有次被精神不穩女子砍傷，他拿杜贊助其中的8萬8000元慰問。

至於，220萬賓士車是杜知道自己生日快到被強贈，會找劉女是因為她沒有公職身份又有車位，才暫且登記其名下，自己開不到3次，杜同年4月被抓後，他才想說趕緊賣車把錢給杜的家人，但沒有聯繫方式，剛好劉女又說沒錢，才將68萬給她。

最後他哽咽向法官表示，自己早無串證、滅證之虞，且出生公教家庭，此事發生後對家族打擊甚大，妻子也因此流產、精神不穩，羈押期間已深刻反省，希望執行前能好好陪家人。