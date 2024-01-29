獨／生前燦笑畫面曝！國光司機熱愛公益　同居人驕傲喊：他非常善良

記者白珈陽、陳韻如／南投報導

國光客運司機黃福能28日晚間從台北載客回台中，途中卻突然身體不適，但為避免發生危險，他強忍著疼痛將車停靠路肩後，隨即陷入昏迷，經緊急送醫搶救仍宣告不治。黃男家屬今接受訪問表示，黃男工作相當勤奮，休假時除了種種東西之外，也熱愛公益，「他真的很善良、很有愛心」，對於他盡責的表現雖然不捨，但仍感到相當驕傲。

▲國光司機黃福能同居人透露，他生前熱愛公益，也對小動物非常有愛心。（圖／記者白珈陽翻攝）

黃福能28日晚間從台北載客回台中，但行經國道一號台中大雅段時突然感覺胸痛、身體不適，而當時車上還有21名乘客，他為了避免發生危險，強忍著疼痛緊急將車停靠路肩，但才剛停好車，便隨即陷入昏迷。

車上乘客見狀嚇得連忙通報119，而恰巧當時車上有一名護理師，也立即在其他乘客的協助下對黃福能進行CPR，直到救護車趕到後，才轉由救護車送往醫院搶救，但黃仍不幸宣告不治。

▲黃福能生前燦笑畫面曝光。（圖／記者白珈陽翻攝）

檢方29日下午1時許赴殯儀館相驗，以釐清黃的詳細死因，而其同居人及2名兒子稍早也現身殯儀館。

同居人透露，黃福能個性內向，但工作相當勤奮認真，除了工作之外很少出去玩，大多就是種種東西，平時在家所有大小事幾乎都是他包辦，「個性非常的好」。

同居人拿出黃福能過去露出燦笑與自己的合照表示，黃福能也熱愛公益，常常會去捐款，在市場看到有菜攤剩下一兩把菜賣不出去，就會去全部買完，讓菜攤能夠早點收工休息；另外，他也很喜歡小動物，家中領養的狗都是有缺陷的，「他真的很有愛心，也非常善良」。

同居人不捨表示，事發後黃福能所有同事都感到相當惋惜，「他很盡責，他做任何事情都非常的仔細，所以他能做到這樣，我覺得他的本性就是這樣，很負責、很仔細」，雖然悲傷，但也為他盡責的表現感到驕傲。