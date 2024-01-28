Toyz再辦拳賽　約戰超哥「像個男人單挑一場」！1條件達成送100萬

▲Toyz向超哥下戰帖。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）



記者施怡妏／綜合報導

Toyz遭到YouTuber「超哥」痛毆，導致頭部縫了11針，Toyz日前開直播，還原當天的經過，強調絕不和解，並喊話「像個男人一樣，單挑行不行」，更表示要辦一場拳賽，兩人單挑一場，如果輸了就撤告和解，此外，警方說沒有發洩持械攻擊，他對此存疑，如果拳頭可以砸出這傷口就給100萬元。

Toyz開直播，指控超哥「絕對有用硬物」，也不曉得警察究竟在幹嘛，等到員警到場時，還有人出手攻擊、踹他，且這些人不但沒被架開，嫌犯也沒有馬上被帶走，不曉得為何有這種情況，「老子要是沒練過，早就死了」，他也解釋不還手的唯一理由，「他帶一堆小弟來，我怎麼知道他們身上有沒有傢伙」，擔心會因此傷到周圍的人。

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Toyz嗆聲「黃伯超這個人，就是個孬種，像個男人一樣單挑行不行」，表示再辦一場拳賽，如果打輸了，「馬上去警察局撤告，跟你和解，免費」，如果打贏了，要超哥再想想。

▲Toyz表示再辦一場拳賽，輸了就撤告和解。（圖／翻攝自YouTube／Toyz）



此外，警方表示沒有持器械攻擊的情況發生，加上超哥滿手鮮血，認定是徒手攻擊；但Toyz對此存疑，「拳頭能砸出這個大小的傷口，我給你100萬元，要是砸不出來，不好意思，你給我1000萬」，最後，Toyz再次強調，這件事情不會有終止的一天，「會一直一直告下去，一直一直針對黃伯超」。

根據《三立新聞網》報導，大安分局26日深夜回應，Toyz的說法與事實有出入，員警到場的時候，攻擊已經停止，超哥也直接坦承動手，承辦員警事後調閱監視器、密錄器及直播畫面等影像，也通知出腳的超哥助理到案，且畫面中沒有持器械攻擊的情況發生，加上超哥滿手鮮血，因此認定是徒手攻擊。