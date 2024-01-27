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大林慈濟院長妙手神醫　生物製劑助治癒異位性皮膚炎

▲▼ 每天吞8顆類固醇比糖果多 小老闆治異膚竟釀白內障好灰心大林慈濟妙手仁醫與生物製劑助重拾人生新希望 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲▼ 大林慈濟醫院院長利用生物製劑助民眾治癒異位性皮膚炎 。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者翁伊森／嘉義報導

從事餐飲業的「小戴」年僅22歲就創業，年輕有為，但背後卻隱藏著不為人知的辛苦。原來，小戴從小確診異位性皮膚炎，經常搔癢破皮流血、睡不好，不得已服用高劑量類固醇，曾經一天高達8顆，比同學吃的糖果更多，依然無法有效控制，長期更導致白內障，經手術才找回視力。幸好，小戴後來遇上嘉義大林慈濟醫院賴寧生院長，經評估後接受生物製劑治療，症狀明顯改善，讓原本不再信任治療的心，重新點燃希望。

▲▼ 每天吞8顆類固醇比糖果多 小老闆治異膚竟釀白內障好灰心大林慈濟妙手仁醫與生物製劑助重拾人生新希望 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲民眾每天吞8顆類固醇比糖果多 ，想要治療異膚前後差異 。（圖／大林慈濟醫院提供）

賴寧生院長是國內免疫風濕醫療領域的先驅。他表示，異位性皮膚炎是一種頑固性濕疹，屬於慢性發炎、反覆發作、不具傳染性的皮膚疾病，主要因免疫細胞的發炎反應所導致，且症狀可能因皮膚障壁受損、外界病原及過敏原侵入、皮膚發炎反應而加劇。

▲▼ 每天吞8顆類固醇比糖果多 小老闆治異膚竟釀白內障好灰心大林慈濟妙手仁醫與生物製劑助重拾人生新希望 。（圖／大林慈濟醫院提供）

異位性皮膚炎常見嚴重搔癢、皮膚乾燥、紅斑與丘疹，以及因反覆搔抓導致皮膚變厚變硬的苔癬化現象。特別是搔癢感，經常讓病友半夜睡不好、劇烈搔抓，不但造成皮破血流，增加感染的風險，長期睡不好也會影響生長發育與人格發展。

賴寧生院長表示，異位性皮膚炎是一種發炎反應，治療以類固醇與抗發炎藥物為原則。許多人因擔心副作用而將類固醇視為毒蛇猛獸，這是不對的，其實，低劑量的類固醇能有效緩解異膚的發炎反應，長期且高劑量的用藥才需要謹慎評估。至於抗發炎藥物，不同種類有其不同的藥效極限，應依據疾病輕重程度，及早採取對應的治療，尤其更嚴重的頑固性或中重度異膚病友，建議採取標靶精準療法。

▲▼ 每天吞8顆類固醇比糖果多 小老闆治異膚竟釀白內障好灰心大林慈濟妙手仁醫與生物製劑助重拾人生新希望 。（圖／大林慈濟醫院提供）

▲大林慈濟醫院賴寧生院長 。（圖／大林慈濟醫院提供）

中重度異位性皮膚炎，治療不僅要趁早，更要「有效」！賴寧生院長表示，「生物製劑」與「口服小分子藥物」等標靶藥物就像精靈炸彈，能精準鎖定引發乾癢和發炎的細胞激素，防止免疫發炎反應的進行，緩解中重度異膚急性的發炎、降低反覆復發的風險。

另一方面，免疫細胞具有學習的能力，即為「塑化理論」。若一開始治療中重度異膚，先給予抗發炎效果較差的治療，就像塑膠定型計畫，容易促使發炎細胞讓自己變得更壞；反之，若能在塑膠還未定型前加以阻撓，就能改變過敏免疫的反應模式，達到精準治療、調整體質的作用，預防其他更嚴重的頑固型過敏病變。

以上述病友「小戴」為例，綜合計算病灶面積、皮膚發紅、浮腫、抓痕與苔癬化程度等條件，臨床評估屬於中重度異位性皮膚炎，使用傳統的類固醇藥膏、抗組織胺、免疫抑制劑等抗發炎藥物治療，改善效果有限，因此予以具標靶治療特性的生物製劑。經治療，小戴最困擾的搔癢感消失了，睡眠品質改善，生活品質也跟著大大提高，從原本對治療不抱任何希望，到現在充滿信心，終於等到穩控異膚的機會。

目前健保針對12歲以上青少年與成年的中重度異膚，已給付多種標靶治療藥物，至於年紀更小的異膚寶寶與兒童，目前也有適用的生物製劑可選擇。醫師呼籲異膚病友，不要放棄希望，多與醫師討論，一起戰勝異膚。

 
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