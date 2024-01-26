IG便利貼「新功能」好友狂用！她想封鎖　網曝解法：可以噤聲

▲很多人都有使用IG。（示意圖／記者劉維榛攝）

記者曾筠淇／綜合報導

繼「便利貼」功能，IG近期再推出「蓋樓文」新功能，用戶可以透過便利貼回覆好友發布的便利貼，形成一串「蓋樓文」。不過，近日就有網友抱怨，「摯友樓」真的很煩，能不能把這個功能關掉？貼文曝光後，掀起網友討論。

IG便利貼「蓋樓文」是公開顯示的，若有粉絲回覆自己的便利貼，粉絲的粉絲也可以看見回覆內容、主題，讓更多人一起回覆並蓋樓；不過，若「粉絲的粉絲」並不是「發布蓋樓文的樓主」粉絲，則僅能看見主題，雙方都不會看見彼此的回覆內容。

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發布蓋樓文時，只要在便利貼列表點自己的頭像，並點按下方問號圖示，即可撰寫蓋樓文主題、回覆並分享。另外，分享對象可選擇「你追蹤的粉絲」，或是「摯友」，因此近期就有不少網友開了「摯友樓」，即該串僅摯友可見。

就有女網友在Dcard上，以「好想把便利貼功能關掉」為標題發文，提到「摯友樓」真的很煩，而且還有同個人一直蓋樓，讓她很困擾，能不能把便利貼功能關掉？她實在不想因為這個功能封鎖好友。

▲IG新功能。（圖／翻攝自Instagram）

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「你就當作沒看到就好了，我都這樣」、「我這邊只有4個蓋樓的，沒朋友根本不影響」、「我的朋友都不太會發那個欸，是不是你的同溫層特愛發」、「自己的便利貼還不能發自己想要的內容喔」。還有網友建議，「你可以噤聲那個人的便利貼」

不過也有些網友回應，「有沒有可能我到現在還是沒有便利貼功能」、「我也沒有～到底為什麼」、「還是有一些人到現在都還沒有便利貼喔」、「我也沒有，別人流行什麼通常都隔一個禮拜才知道，但蠻爽的！不用在意誰的眼光跟心情」。

若想噤聲便利貼，直接長按用戶的頭像，並選擇「隱藏便利貼」，就會跳出「噤聲便利貼」的選項。另外，也可以從好友的個人頁面噤聲、取消噤聲，進入好友個人頁面後，點按「追蹤中」，可點按「噤聲」，點入後可選擇要噤聲貼文、限時動態、便利貼、貼文和連續短片的便利貼，若要取消噤聲，再次點按即可。