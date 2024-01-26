按讚Albee道歉文也被出征　鬼才阿水：這行為比豬隊友可怕100倍

記者黃翊婷／綜合報導

脫口秀節目《賀瓏夜夜秀》邀請《央視》前調查記者王志安評論台灣選舉，卻引發訕笑身障者爭議，助理主持人Albee也因為大笑遭網友抨擊。不過，網紅「鬼才阿水」日前對Albee的道歉文按讚，沒想到也遭網友出征撻伐，讓他傻眼直呼，「會有這種行為的比豬隊友還可怕一百倍」。

▲Albee表示當下沒有聽清楚來賓王志安的言論，所以選擇用笑聲模糊帶過。（圖／翻攝自YouTube／STR Network）

王志安評論台灣選舉像一場秀，還說出「有歌星、有前面鋪墊的，還有把殘疾人士推上去煽情的」等話，被認為是在諷刺罹患罕病的不分區立委候選人陳俊翰。而助理主持人Albee（范乙霏）當時因為跟著大笑，節目播出之後也受到許多批評。

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▲Albee發文道歉，仍有部分網友不買帳。（圖／翻攝自Instagram／albeefin）

Albee事後透過臉書、IG發文道歉，表示台上主持人沒有監聽喇叭，現場回音很大，很容易聽不清楚，當時來賓王志安的發言不在腳本內，也沒有指名道姓，她只聽到台灣選舉像秀、有歌星和找人上去煽情就笑了，完全沒有聽懂王說的竟然是「殘疾人」，她從未歧視過任何人，更不可能會想要傷害為生命奮鬥的陳俊翰，「身為助理主持人因為不想破壞節目的節奏，選擇以笑聲模糊帶過，造成意想不到的傷害，真的是我始料未及的。」

▲鬼才阿水按讚Albee的文章竟然也被出征。（圖／翻攝自Facebook／鬼才阿水Awater，下同。）

文章公開之後，有人力挺Albee，也有人不買帳。不過，網紅「鬼才阿水」對Albee的文章按下表情符號「讚」之後，竟然也遭到網友出征，讓他感到很傻眼，「今天（指24日）遇到最瞎的，因為在Albee的說明文中看到我按讚，所以跑來撻伐我，會有這種行為的比豬隊友還可怕一百倍。」

鬼才阿水還在自己的臉書文章底下留言，表明他的立場已經在Threads上說清楚了，並附上Threads截圖證明，「如果連我去看別人的說明文後按個讚都要跑來亂，這種真的是蠢到沒藥救。」

▼鬼才阿水已在Threads上表明自己的立場。