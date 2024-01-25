弱勢兒寫「憂慮卡片」給上帝　陪讀師哭了：好想多為孩子做點什麼

▲小孩示意圖，與本文無關。（圖／翻攝自pixabay）

記者鄒鎮宇／綜合報導

家家戶戶準備團聚過年，但仍有不少弱勢孩童獨自在生命的困境中掙扎。中華飛揚關懷協會陪讀老師日前請孩子們在小卡上寫下想跟上帝說的話，卻意外看到孩子們天真笑臉後的憂慮，隨後忍不住哭了出來，繼續用心陪伴孩子及家長。

中華飛揚關懷協會24日PO出7名孩子的手寫卡片，包括「我希望媽媽會一直在我旁邊」、「親愛的上帝，我希望爸爸和媽媽能和好」、「我的爸爸死了，媽媽一直喝酒」、「親愛的耶穌，我想我爺爺了」、「親愛的主，感謝你，讓我的功課能快點寫完。我希望爸爸戒酒，也求主讓XX快點學會講話」、「親愛的耶穌，請你醫治我（的）病」，其中不少孩子都還是以注音寫文，看得出來年紀尚小。

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▲▼老師看著孩子們的卡片，心疼地流下眼淚。（圖／翻攝社團法人中華飛揚關懷協會）



也有孩子說，「親愛的上帝，我們家現在很貧困，我希望你可以給我家錢。我們非常需要這筆錢，也需要一輛車，並不求多好，因為我們家真的沒有，只要可以過年前收到就好，讓我們可以回到老家」。

對此，老師表示，他們常常看到孩子天真的笑臉，卻不知道在孩子清透的雙眼深處，有著濃濃的憂慮，「這一張張不具名的卡片，讓老師們很感動、卻也很心酸，好想多為孩子做點什麼，只能擦擦眼淚，告訴自己更努力地陪孩子與家長一起走下去」。

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