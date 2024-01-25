11月男嬰遭悶死！父母悲痛展大愛　同意器捐遺愛人間

▲男嬰昨相驗，托嬰中心館長(左)及母親(右)到場等待。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳韻如／新北報導

新北市一名11月大男嬰送托嬰中心，卻遭浸濕的口罩活活悶死，華視主播林彥汝透過臉書揭露此事後，引發社會譁然。事發後，家屬已對托嬰中心張姓主任、林姓及曾姓2名照顧員提告過失致死，而林彥汝昨再次發文透露，男嬰家屬同意器捐，將男嬰的心臟遺愛人間。

林彥汝透過臉書揭露此事件後，男嬰雙親也於昨(24日)前往派出所提告，而警方調閱監視器畫面後發現，男嬰父親22日上午7點53分就將孩子送到托嬰中心，過程中還陪著孩子進到中心內，並安置在嬰兒車中才離開；直到8點14分時，孩子趴臥休息，但沒想到16分鐘後就被曾姓照護員發現沒了呼吸心跳，嚇得連忙報警，然而孩子送醫經搶救後，仍於23日晚間8點52分宣告不治。





▲檢方複訊後，將2名照顧員無保請回。（圖／記者陳以昇翻攝）

男嬰雙親事後決定對托嬰中心張姓主任、林姓及曾姓2名照顧員提告過失致死，2名照顧員訊後移送地檢署偵辦，而檢方複訊後則將2人裁定無保請回。

對此，林彥汝昨晚再次發文透露，表示男嬰雙親同意器捐，將男嬰的心臟遺愛人間。

▲男嬰父親(前)。（圖／記者陳以昇攝）