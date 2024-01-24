買年貨龍底家！　2024桃園年貨大街南區場A22站旁廣場開張

▲2024桃園年貨大街南區場，由副市長蘇俊賓、議長邱奕勝敲鑼開張開張。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「2024桃園南、北區年貨大街」南區中壢場，24日由副市長蘇俊賓、議長邱奕勝敲鑼開張。副市長蘇俊賓、議長邱奕勝共同表示，市府今年在桃園伴手禮協會協助下，擴大舉辦年貨大街系列活動，分別在中壢及桃園兩地區舉辦，從中壢到桃園一棒接一棒，希望市民朋友至年貨大街採買，感受過年滿滿氛圍的團圓感。

蘇副市長說，桃園年貨大街中壢場於1月24日至28日於中壢A22老街溪站旁廣場舉行；桃園場於2月1日至5日，於藝文廣場舉行，營業時間平日下午2時至晚上10時，假日上午10時至晚上10時，歡迎市民前來感受年味。蘇副市長為年貨大街揭幕後，提筆揮毫完成「龍」字春聯，並在伴手禮協會理事長林運鍾的陪同下，走逛年貨市集，發放紅包予攤商及往來民眾，祝福攤商朋友生意興隆。

▲議長邱奕勝走逛新住民姐妹展售特色商品。(圖／記者楊淑媛攝)

經發局長張誠表示，年貨大街以「年貨一條街，吃喝玩樂一次購足」的理念，現場將近有百個特色攤位供民眾選購，包含湖南臘肉、香滷豬腳、花生堅果乾貨、應景盆栽花卉、妝點飾品及年節特色禮盒，應有盡有，一次購足年節所需用品。串聯全市14座公有市場，推出12款年節大禮包，並規劃了「消費滿千享雙重好康」、「一元競標」、「龍寶專屬禮」，歡迎前往市集盡情享受購物的樂趣。

▲副市長蘇俊賓走逛年貨市集，發放紅包給攤商。（圖／市府提供）

此外，從年節前夕一直到元宵節，市府與桃園觀光夜市合作特別推出「桃園夜宵大街」，現場不僅有精心佈置元宵花燈及燈籠廊道，並在夜市進行消費，就有機會抽中1000元的夜市抵用金，歡迎民眾前往沾沾喜氣。

包括：副市長蘇俊賓、議長邱奕勝、市議員王仙蓮、黃崇真、謝美英、魏筠、經發局長張誠、農業局長陳冠義、政風處長吳滄俯、青年局副局長徐淳惠、中壢區長李日強、桃園市伴手禮協會創會理事長陳兆義、理事長林運鍾、桃園市商圈產業聯合會秘書長陳國全、桃園市六和商圈發展促進會榮譽理事長巫秀星、桃園市中壢車站商圈發展協會理事長范美惠、書法教育學會副理事長黃伯思等均一同出席。