小馬可仕「搭總統直升機」看Coldplay演唱會！　菲網友怒轟耍特權

▲ 小馬可仕夫婦被拍到乘總統專機抵達會場。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國搖滾天團Coldplay（酷玩樂團）19日在菲律賓開唱，總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）也和妻子進場同樂，但當眾多歌迷塞在壅塞車陣中時，他們卻乘總統專機抵達會場，引發民眾猛烈抨擊第一家庭耍特權。

綜合《路透》及《海峽時報》，網路曝光的畫面可見小馬可仕的總統專機19日降落Coldplay演唱會場館附近一塊空地，接著他和第一夫人麗莎（Liza Araneta-Marcos）一同下機，維安人員則在另一架直升機上，且空地上還有另外2架直升機，引發民眾批評第一家庭浪費人民納稅錢。

臉書用戶阿里斯托里納斯（James Patrick Aristorenas）20日發文怒轟，「把總統直升機等官方資源用於個人和非官方活動，普遍被認為是濫用權力或濫用政府資源」；用戶康塞普西翁（Arvine Concepcion）也指出，「直升機、燃料和維安費用都是我們付錢，搞不好連演唱會票錢都是我們出的，誰知道呢」。

菲律賓總統安全小組（PSG）對此聲明澄清，菲律賓體育館是全球最大室內體育館，演唱會當天湧入4萬歌迷，導致「沿途出現無法預料的交通問題」，對小馬可仕和麗莎的安全構成潛在威脅，才會出動總統專用直升機，但仍難以澆熄民眾怒火。

導航及地圖公司TomTom定期發布的指標顯示，馬尼拉大都會交通狀況在55個國家的387座城市中吊車尾，10公里的路程開車需25分半，而Coldplay演唱會場館位於馬尼拉以北30公里處，觀眾最晚需在開場前3小時就出門，甚至有人為了7點開場的演唱會，不到中午就得動身。