集紓壓、視覺享受於一體的足底會館開幕　打造台南足底養生新標竿

▲台南市安南區一家占地80坪、集紓壓、視覺享受於一體的專業足底會館，21日上午剪綵開幕，成為台南地區首家以網美咖啡廳風格為養生會館。（圖／記者林東良攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市安南區一家占地80坪、耗資千萬打造的「汝沐春風健康足底養生會館」，21日盛大開幕，不僅是一家集紓壓、視覺享受於一體的專業足底會館，更是台南地區首家以網美咖啡廳風格為主打的養生會館。

全館布置以簡約時尚的網美咖啡廳風格為主，一入門就是一棵巨大的櫻花樹，營造出質感十足的浪漫休憩氛圍。這不僅是對消費者視覺的極致呈現，為讓消費者感受到身心靈上的放鬆與愉悅，包廂及座位都是加大寬敞為主。

汝沐春風營運經理蕭吟紜表示，他們用心挑選了台南安南區鄰近和順工業區的黃金地段，精心設計80坪的空間，以打造全安南區最大的足底養生會館為目標。堅持將顧客的體驗視為第一要素，除了空間上細節的堅持外，所有的足體師傅均經過嚴格挑選，具備豐富的經驗與專業知識才能上線施作。

21日上午11時開幕剪綵，台南市議員李中岑、安南區多位里長親自與會祝賀，安南區成立休閒生活新指標；汝沐春風健康足底養生會館希望為民眾帶來高品質的足底按摩服務，讓人在舒適宜人的環境中，紓壓又建康。

今天一早就吸引不少民眾來體驗一下泡腳、足底養生的樂趣與好處，現場熱鬧滾滾，為開幕帶來好兆頭。