南投原民彩虹織女服裝設計賽秀成果　許淑華feat.伊林名模走秀

▲南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽、街頭快閃時裝秀20日登場。(圖/南投縣政府提供,下同)

記者高堂堯/南投報導

「南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽」歷經2個多月密集授課研討、設計創作,20日將展現成果;縣政府指出,當天上午將先由「彩虹織女.伊林名模街頭快閃時裝秀」揭開序幕,晚間則在樹德.半山夢工廠的「生命樹環樹步道」競賽伸展台,舉辦壓軸的年度大秀。

縣府16日舉辦「2024原時尚.彩虹織女競賽記者會」,先由伊斯昂原住民文化藝術團表演3段精彩舞蹈暖場後,原民局長史強、原民會族群委員吳永昌,縣議員全文才、石慶龍,立委當選人游顥主任江敏源,樹德.半山夢工廠董事長吳宜叡,以及張鳳英等編織工藝大師,共同完成象徵彩虹織女嶄新設計創作的拼圖,宣告本次設計大賽將以最華麗的姿態呈現。

縣府原民局指出,從去年11月開始舉辦一連串彩虹織女族服創新競賽共識與說明會,並邀請原時尚從編織、服裝設計到市場行銷的專家,為縣內各部落織女們開班授課,希望將原住民織布及服裝設計創作融入部落靈魂與力量,開創出嶄新獨特又具各族群部落代表性的原時尚系列作品。

縣府指出,20日當天上午11時30分,「You Are The One!! 彩虹織女.伊林名模街頭快閃時裝秀」將在草屯鎮中興路與太平路二段街頭上演;同日晚間6時於「樹德.半山夢工廠」知名的「生命樹環樹步道」競賽伸展台,縣長許淑華將親自引領「原時尚團隊」成員副縣長王瑞德及3位原民議員石慶龍、全文才、林婷立,穿著全新設計的創新族服,自生命樹上方開啟走秀序幕,再由伊林娛樂(EeLin Entertainment)知名秀導嚴孝銘率領伊林名模群,呈現挑戰時尚與競爭激烈的精彩競賽服裝秀,最後並有原住民服裝設計大師「沙布喇·安德烈」專場獨秀。

縣府表示,期待藉此傳承織布技藝的脈絡,更將部落藝術文化推向國際時尚的舞台,激發年輕族群追夢創造的勇氣,引領世代的時尚潮流。