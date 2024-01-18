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南投原民彩虹織女服裝設計賽秀成果　許淑華feat.伊林名模走秀

▲南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽、街頭快閃時裝秀20日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

▲南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽、街頭快閃時裝秀20日登場。（圖／南投縣政府提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽」歷經2個多月密集授課研討、設計創作，20日將展現成果；縣政府指出，當天上午將先由「彩虹織女．伊林名模街頭快閃時裝秀」揭開序幕，晚間則在樹德．半山夢工廠的「生命樹環樹步道」競賽伸展台，舉辦壓軸的年度大秀。

縣府16日舉辦「2024原時尚．彩虹織女競賽記者會」，先由伊斯昂原住民文化藝術團表演3段精彩舞蹈暖場後，原民局長史強、原民會族群委員吳永昌，縣議員全文才、石慶龍，立委當選人游顥主任江敏源，樹德．半山夢工廠董事長吳宜叡，以及張鳳英等編織工藝大師，共同完成象徵彩虹織女嶄新設計創作的拼圖，宣告本次設計大賽將以最華麗的姿態呈現。

▲南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽、街頭快閃時裝秀20日登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府原民局指出，從去年11月開始舉辦一連串彩虹織女族服創新競賽共識與說明會，並邀請原時尚從編織、服裝設計到市場行銷的專家，為縣內各部落織女們開班授課，希望將原住民織布及服裝設計創作融入部落靈魂與力量，開創出嶄新獨特又具各族群部落代表性的原時尚系列作品。

▲南投縣原住民彩虹織女服裝系列設計大賽、街頭快閃時裝秀20日登場。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，20日當天上午11時30分，「You Are The One!! 彩虹織女．伊林名模街頭快閃時裝秀」將在草屯鎮中興路與太平路二段街頭上演；同日晚間6時於「樹德．半山夢工廠」知名的「生命樹環樹步道」競賽伸展台，縣長許淑華將親自引領「原時尚團隊」成員副縣長王瑞德及3位原民議員石慶龍、全文才、林婷立，穿著全新設計的創新族服，自生命樹上方開啟走秀序幕，再由伊林娛樂（EeLin Entertainment）知名秀導嚴孝銘率領伊林名模群，呈現挑戰時尚與競爭激烈的精彩競賽服裝秀，最後並有原住民服裝設計大師「沙布喇·安德烈」專場獨秀。

縣府表示，期待藉此傳承織布技藝的脈絡，更將部落藝術文化推向國際時尚的舞台，激發年輕族群追夢創造的勇氣，引領世代的時尚潮流。

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