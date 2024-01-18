苗栗男子跑步突倒地「無心跳呼吸」　休假消防員即刻救援搶回一命

記者蔡文淵／苗栗報導

苗栗縣消防局一名休假的消防隊員，日前到竹南運動公園打網球時，目擊一名跑步的民眾倒下，發現患者沒有呼吸心跳，現場立即進行CPR，並請旁邊的民眾協助聯繫119，救護車抵達後將患者送為恭醫院，目前患者已經轉普通病房治療。

▲▼苗栗59歲陳姓男子在竹南運動公園跑步時突然倒地、失去意識，附近有一名休假中消防員即刻救援，幸運撿回一命。（圖／記者蔡文淵翻攝，下同）

這起休假消防員救人的事件發生在1月7日晚上9點多，休假中的竹南消防分隊隊員張滕銨，和球友在竹南運動公園打網球，有一名男子在球場邊跑步，突然失去意識、瞬間倒地，目擊的張滕銨立即趕過去確認狀況，發現倒地男子已經沒有呼吸心跳，第一時間在現場進行CPR，並請求其他人員打電話求救，直到救護人員到場後使用自動體外按摩機及AED電擊一次，建立呼吸道後上救護車送往為恭醫院，並在救護車上持續急救終於恢復呼吸心跳，目前患者已經轉普通病房治療。

據了解，跑步時倒地的是59歲陳姓男子，發生意外時幸運附近有專業的急救人員，大家分工合作，合力將患者從鬼門關拉回來。

消防局提醒，運動前要暖身，要依個人狀況適度調整，身體不適要立刻休息，持續不適要盡速就醫檢查，避免發生運動意外，畢竟意外發生時不見得附近會有專業的急救人員。