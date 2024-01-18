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4年22警輕生「心理諮商覆蓋率不到1成」　監察院列警政署7大問題

▲▼監察院,監院,國家人權委員會,彈劾,糾正案,行政機關,國定古蹟,原台北州廳,森山松之助。（圖／記者李毓康攝）

▲監察院。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

日前有三重年輕警察自轟亡、今（18日）又有一國道警察在寢室舉槍自戕，引發社會關注。根據監察院昨（17日）報告顯示，四年來有22名警察自殺身亡，然警察機關心理輔導之經費嚴重短缺、「關老師」角色定位衝突、相關教育訓練流於形式、未落實自殺防治策略，且新增的諮商服務成效不佳，內政部應督促警政署儘速改善，並確實檢討績效評比及勤務制度合理性，注意員警精神壓力、長期失眠等風險因子。

監察院內政及族群委員會通過監察委員葉大華、陳景峻提出之調查報告，指出我國近10年來（103年1月1日迄112年10月底）共有52名警察自殺，近4年來（109年1月1日至112年10月底）則有22名警察自殺，平均每年有5名以上員警自殺。然僅5例曾列冊輔導或提供諮商資源，且事發前均未發掘異常徵候及採取防止措施，顯示現行警察心輔機制對於高風險對象的識別能力不足，個案執行面亦未能落實自殺防治的策略，確有失當。

此外，警察機關心理輔導之經費嚴重短缺、「關老師」角色定位衝突、相關教育訓練流於形式、未落實自殺防治策略，且110年起新增的「委外預約諮商服務」實施成效不佳。內政部允應督促警政署速謀改善，並確實檢討績效評比及勤務制度的合理性，注意員警精神壓力、長期失眠等風險因子，以保障警察心理健康權。

葉大華、陳景峻指出，警察是身心危勞的高風險族群，基層員警因輪值特性，日夜顛倒，作息不定，加以專案勤務及績效壓力大、停止休息的突發狀況多，不可忽視警察人員因工作環境不佳，長期累積所形成的自殺危險因子。據《警察人員自殺防治手冊》推估，全國約1萬名警察受到情緒困擾，6千人有自殺意念，然相關防治經費及服務覆蓋率嚴重不足（全年僅370萬元，預算比率不及千分之0.15），每年接受心理諮商者僅300-600人，覆蓋率嚴重不足（0.44-0.84％）。

監委認為，警政署未重視警察人員心理健康之需求，實有違精神衛生法及自殺防治法之相關規定，允宜確實檢討績效評比及勤務制度的合理性，注意工作壓力、長期失眠等風險因子對警察人員健康的影攀，督導各警察機關改善內部管理及勤務編排不周之處，以落實員警心理健康之保障。

調查報告指出警政署之缺失改進建議如下：

第一、警政署雖自81年建置「關老師」三級心理輔導機制並推動多項改善措施，然因經費嚴重不足，相較於國際文獻推估警察自殺意念盛行率8.55％，全國警察人員每年接受心理諮商服務的覆蓋率卻不及1％，近4年來員警自殺案例22例（109年1月1日迄112年10月底）中，僅5例曾列冊輔導或提供諮商資源，且事發前均未發掘異常徵候及採取防止措施。顯示現行警察心輔機制對於高風險對象的識別能力不足，個案執行面亦未能落實自殺防治。

第二、目前全國「關老師」共有788位，遴任未具心輔背景的警官，辦理員警的關懷服務、列冊輔導、轉介、追蹤評估等業務，在講求階級服從及績效的警察組織文化下，求助的員警易有被標籤及影響陞遷發展的疑慮，且相關個資處理保密性不足。第三、警察機關雖自110年起增加心理諮商委外預約服務，然整體使用率偏低。

第四、警政署允宜思考如何在警察機關講究績效及服從的權力關係結構下，建立機關內「自助-求助-助人」的組織文化。又警政署雖要求基層及中階主官（管）應主動關懷所屬、推動珍愛生命守門人基礎訓練、宣導心情溫度計及心理衛生資源，並辦理員警身心健康照護課程及重大事件的團體諮商，惟據反映相關常訓課程及團體諮商經常流於形式，且成效有限等情。第五、近年來台灣自殺致死率有年輕化的趨勢，111年有4位年輕員警（20-29歲）自殺死亡，且皆為執勤當中以警用配槍自戕，反應年輕員警受精神困擾的因素增加，以及採用高致死率方式的特徵。

第六、警政機關應檢視現有心輔機制是否符合自殺防治法所定之工作內容，善用社安網及地區心理衛生資源，連結運用現有專業資源網路，並就不足之處，積極協調中央及地方自殺防治平台提供協助。第七、現行警察機關對自殺事件的調查處理程序，係由機關內部的督察單位依主官指示進行，其調查結論往往因權力關係，定調為個人健康、感情等原因，輕忽環境及制度等壓力因素，難昭公信，且缺乏長期的統計及系統化的分析研究，核有失當。

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