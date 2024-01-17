台中KTV再爆私刑！長髮少女被逼自摑15下　還遭拳打腳踢潑冰水

▲台中KTV發生私刑狂毆事件，長髮少女被逼自摑15下，還遭拳打腳踢潑冰水。（圖／ETtoday資料照）

記者鄧木卿／台中報導

台中市去年發生女子疑因欠錢不還，遭多人在KTV一陣痛毆，還用火鍋潑灑的事件；有網友又將一段狂毆1名長髮的少女過程PO上網，只見2名女子輪流拳打腳踢，拉扯頭髮、逼迫下跪、丟擲冰塊，行徑相當殘暴，轄區警方透過店內外監視器，晚間7點已將2名私刑女子查緝到案，初步了解，動手原因是彼此在網路互嗆飆罵，引發不滿。

留著長髮的女子無助的站立在包廂內，眼神充滿驚慌，一旁刺青女子逼問「要打幾下，妳自己不知道嗎…」，長髮女聽命似的開始左右手輪流打自己臉頰10下，「這麼少」，長髮女又再自打5下，刺青女痛罵「有這麼小力嗎，我打一次給妳看…」，接著1名女子上前就是結結實實的一拳。

原以為過關了，刺青女竟抓住少女頭髮，強壓下跪，逼迫道歉，接著就是一陣拳打腳踢，打完，心有不甘，再拿冰桶丟向少女，另名女子也補上一腳，還丟水壺，丟完後，重心不穩，跌得四腳朝天，現場哄堂大笑。

PO文者在影片下方寫著「飛妹押人去KTV 虐給乾哥看」，行徑相當大膽、殘暴，有網友也上網留言「8+9，台灣日常，社會亂源」、「很愛玩什麼乾哥乾妹」。

轄區警方台中市第五分局表示，確認事發地點是在該轄北屯區和福路某KTV無誤，經主動介入調查並調閱相關監視器，

晚間7點得知2名女子身份，已傳喚到案說明，釐清真相。

警方呼籲，如遇有糾紛應循法律途徑解決，警方對於暴力或霸凌行為決不容許，必定嚴查速辦絕不寬貸，還給市民良好的治安環境。