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一個人吃熱炒店「價格逼近吃到飽」　他仍喊超爽！一票共鳴：我也會

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO一個人去吃熱炒店。（圖／翻攝自Dcard）

記者朱祖儀／綜合報導

許多人聚餐喜歡去熱炒店，但你有一個人去吃過嗎？一名網友透露，最近一個人去吃熱炒店，「真的覺得很爽」，因為不用顧慮同桌有沒有其他人要吃，可以隨便享用，雖然最後結帳價格跟吃到飽餐廳差不多，不過他還是覺得很開心。文章曝光後引起共鳴，有人表示「我也會自己去吃！」

原PO在Dcard發文表示，一個人去吃熱炒店真的很爽，一大盤可以隨便吃，不用顧慮同桌的人要不要吃，也不用想一道菜要怎麼分配份量，雖然一個人去吃的錢足夠到吃到飽餐廳消費，不過他仍開心喊道「就是爽」。

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他也說，當天點的份量剛剛好，如果點2道會太單調，4樣則太撐，因此總共點了3道菜，包括一道煎蛋、一份炒高麗菜，還有咖哩牛肉煲，吃得相當滿足。

網友看到後表示，「從你的文字只能得知，你常跟別人一起吃熱炒，然後還沒吃飽」、「我喜歡好幾個人一起吃，因為這樣吃的種類更多了」、「我跟家人一起去吃都盡情吃，吃不夠再加點就好啦，又可以吃多樣，也不怕吃不完，熱炒真的香，爸媽付錢更香」。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲網友回應。（圖／翻攝自Dcard）

但有大票網友產生共鳴，「大食怪+喜歡熱炒料理的我超懂」、「真的爽！但我都找單價低的比較划算一點，不然有時候一個人這樣吃確實有點貴」、「真的爽，家裡超少吃熱炒合菜，說什麼人太少不划算，結果現在跟男友去，兩個人三菜一湯超爽的，攤下來也不會特別貴，根本沒有人少就不能吃這回事」、「我很想吃熱炒也會一個人吃」、「我也想這樣幹，但我吃不完哈哈哈哈」。

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