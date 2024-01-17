公共危險收容人超過3成　南投看守所、草屯療養院合推酒癮治療

▲酒駕事故並未因刑罰提高而減少，酒癮者也難以在社區治療。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者高堂堯／南投報導

酒駕事故頻傳，即便政府歷年一再加重刑罰，酒癮者再犯率仍居高不下；南投看守所指出，目前公共危險罪收容人佔該所總數31.8%，考量在社區進行酒癮治療並不容易，特別邀請衛福部草屯療養院成癮治療科團隊入所，共同辦理酒癮治療處遇，希望能建立酒癮收容人正確認知、促進行為改變，強化預防出所後再犯、減少發生酒駕憾事。

看守所表示，酒精濫用、酒精依賴等事件，不僅造成個人精神、健康及家庭問題，更是持續影響社會良善風氣；二代健保實施後，該所原有開辦健保之精神科門診，協助收容人改善酒癮症狀，自今年1月起更進一步與草屯療養院合辦「酒癮治療團體」，由該療養院自費派遣專業團隊入所授課指導，透過整合性醫療服務跨專業機構合作，強化酒駕受刑人在所接受多元戒癮處遇。

▲南投看守所與草屯療養院開辦「酒癮治療服務方案」。（圖／記者高堂堯翻攝）

該多元處遇內容包括：1.門診治療：協助高成癮及有意願之酒癮收容人就診精神科門診，由專科醫師評估與藥物治療；2.團體處遇課程：由該所所內心理師、社工師協助篩選個案進入酒癮治療團體，並視個案需求施以個別諮商，邀請醫療院所專業人員入所進行資源介入，預計辦理3年、每年2個團體、每團10人，合計8次團體課程；3.酒癮收容人出監轉銜及追蹤： 協助酒駕收容人能在接受團體處遇後，進行出所前醫療服務資源需求評估，以完整銜接出所後醫療處遇，並鼓勵收容人出所繼續治療及接受持續追蹤，並由所方社工師作3年內再犯率追蹤比較。

南投看守所長陳育鼎對草療團隊入所、無償開辦酒癮團體處遇課程表示感謝，該所將全力配合推動，盼能有效降低酒駕再犯的危險行為，降減酒駕憾事之發生。