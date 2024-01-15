北交所企業債券市場開市　首日發行規模逾百億

▲北京證券交易所。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

北京證券交易所公司（企業）債券市場15日正式開市，首日共上市3檔企業債券，分別由北京國資、京投公司、廣州智都發行，規模合計人民幣24億8000萬元（下同，約合新台幣108億元）。

中國媒體財聯社今天報導，北交所最新上市交易的首批債券，僅針對機構債券專業投資者，交易方式包括匹配和協商兩種。

報導指出，北交所正向A股體系融合，包括在債券交易參與人制度、做市商制度、債券交易一般規定、交易方式等方面，整體與滬深交易所一致。

不過有別於滬深交易所，北交所將推出除了非公開發行方式以外的全部公司債，包括短期公司債、可續期公司債、可交換公司債、綠色公司債、低碳轉型公司債、科技創新公司債、鄉村振興公司債、「一帶一路」公司債、紓困公司債、中小微型企業支持債券10種。

其中，企業債券的募集資金將重點用於國家及地方支持的重大項目建設。根據相關規定，企業債券可以將不超過募集資金總額的30%，用於補充流動資金等其他用途，同時，企業債券募集資金用於項目的金額，不得超過項目資金缺口。

北交所相關負責人說，北交所以政府公債發行為切入點，已累計政府公債發行5兆300億元，下一步，北交所將高標準推動債券市場建設。

依據中國證監會2023年9月1日發布的「關於高品質建設北京證券交易所的意見」，揭開北交所深度改革序幕。

2023年經「深改19條」催化帶動，北證50指數去年上漲14.92%，市場人士目前對北交所直接IPO、轉板等政策落實格外關注，目前來看，相應措施也在近月會有最新進展。