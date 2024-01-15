　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

北交所企業債券市場開市　首日發行規模逾百億

▲▼ 北京證券交易所、北京、北交所 。（圖／記者任以芳攝）

▲北京證券交易所。（圖／記者任以芳攝）

文／中央社

北京證券交易所公司（企業）債券市場15日正式開市，首日共上市3檔企業債券，分別由北京國資、京投公司、廣州智都發行，規模合計人民幣24億8000萬元（下同，約合新台幣108億元）。

中國媒體財聯社今天報導，北交所最新上市交易的首批債券，僅針對機構債券專業投資者，交易方式包括匹配和協商兩種。

報導指出，北交所正向A股體系融合，包括在債券交易參與人制度、做市商制度、債券交易一般規定、交易方式等方面，整體與滬深交易所一致。

不過有別於滬深交易所，北交所將推出除了非公開發行方式以外的全部公司債，包括短期公司債、可續期公司債、可交換公司債、綠色公司債、低碳轉型公司債、科技創新公司債、鄉村振興公司債、「一帶一路」公司債、紓困公司債、中小微型企業支持債券10種。

其中，企業債券的募集資金將重點用於國家及地方支持的重大項目建設。根據相關規定，企業債券可以將不超過募集資金總額的30%，用於補充流動資金等其他用途，同時，企業債券募集資金用於項目的金額，不得超過項目資金缺口。

北交所相關負責人說，北交所以政府公債發行為切入點，已累計政府公債發行5兆300億元，下一步，北交所將高標準推動債券市場建設。

依據中國證監會2023年9月1日發布的「關於高品質建設北京證券交易所的意見」，揭開北交所深度改革序幕。

2023年經「深改19條」催化帶動，北證50指數去年上漲14.92%，市場人士目前對北交所直接IPO、轉板等政策落實格外關注，目前來看，相應措施也在近月會有最新進展。

ET快訊
快訊／183高階警官調動　方仰寧接警專校長
傳盧秀燕延攬當台中副市長　蔡壁如喊「壓力大」：可能會婉拒
保外就醫9年！陳水扁2度幫陳幸妤打官司　出庭「講了近20分鐘
賴清德40%得票率當選！國際記者會喊「2字」　郭正亮一聽昏倒
外交部「中國給大錢但常承諾沒實現」　吳釗燮在瓜地馬拉得知大怒
快訊／陸外交部證實與諾魯復交　「一中原則是人心所向，大勢所趨
快訊／諾魯斷交時間點曝！　外交部：很突然、不見我們大使
快訊／新北爸陪1月大女嬰睡覺　醒來驚見她嗆奶亡
諾魯才剛致賀賴清德當選！　外交部：可能是煙霧彈
快訊／外交部痛斥諾魯「索要鉅資」　還跟中國比價

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

匯豐看好港股「年底回萬九」　但香港經濟成長放緩

多大仇？男深夜扭鬆女球友煞車　怒嗆：1年前放鳥我！

快訊／陸外交部支持與諾魯復交　「一中原則是人心所向，大勢所趨」

《我姓石》爆火後！原唱兩天錄上百個配音　哭喊：麥都冒煙了

「瑙魯與台灣斷交」衝微博百度熱搜第一　新華社等央媒推播

北交所企業債券市場開市　首日發行規模逾百億

A型流感沒走B型又來　大陸多地感染人數上升

中國光大集團前董事長唐雙寧被捕　涉貪對抗審查

香港酒店也缺工　業者：年輕人不想做「將引入更多外勞」

拚旅遊經濟！洛陽發送100顆免費「鑽石」　最大有一克拉

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

柴想叼龍珠出門卡住　低頭思考該怎麼通過

愛莉莎莎轟作票被罵「緊急道歉了」！　網揪官方證據打臉…選務員5點反擊

張學友演唱會場外爆「人疊人意外」　親民打招呼引推擠..鐵杆瞬間倒塌

吳克群當「有形的翅膀」遭嫌棄　被張韶涵拱脫掉…衣服超短笑翻XD

林心如嗆應采兒難搞：像壞婆婆　她反虧「妳年紀大」..吵到袁詠儀戴耳塞XD

匯豐看好港股「年底回萬九」　但香港經濟成長放緩

多大仇？男深夜扭鬆女球友煞車　怒嗆：1年前放鳥我！

快訊／陸外交部支持與諾魯復交　「一中原則是人心所向，大勢所趨」

《我姓石》爆火後！原唱兩天錄上百個配音　哭喊：麥都冒煙了

「瑙魯與台灣斷交」衝微博百度熱搜第一　新華社等央媒推播

北交所企業債券市場開市　首日發行規模逾百億

A型流感沒走B型又來　大陸多地感染人數上升

中國光大集團前董事長唐雙寧被捕　涉貪對抗審查

香港酒店也缺工　業者：年輕人不想做「將引入更多外勞」

拚旅遊經濟！洛陽發送100顆免費「鑽石」　最大有一克拉

諾魯在台留學生52人　教育部：由外交部決定是否續供獎學金

匯豐看好港股「年底回萬九」　但香港經濟成長放緩

台鋼雄鷹首名洋砲找到了　領隊：具備亞洲經驗的內野手

虎尾鎮長丁學忠當選雲林立委　力薦鎮代會主席林嘉弘參選鎮長

秒殺！Fubon Angels主題日活動包廂開賣　珍稀女孩球卡問世

調查局新任副局長2+1！增「科技」領域　主秘兼資安長吳富梅升任

批中共粗暴政治操作　黃國昌喊話外交部：揭露我國對諾魯援助金額

快訊／大選底定183高階警官調動　方仰寧接警專校長

生肖屬「龍或兔」牛排免費吃　台中人氣早午餐優惠連推21天

最高現賺逾3萬！4檔抽籤股本周申購　兆豐金價差僅排第3

「運屍畫面」曝光！壯汪被拖去洗澡 24kg肉體垂死掙扎...網：恐怖片？

大陸熱門新聞

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

陸網看選舉　「台灣是中國一部分」登熱搜　

賴清德當選　王毅：改變不了一個中國基本事實

高三生疑遭前女友羞辱走絕路！36天後尋獲

網美倒立「T恤滑下來」　她嚇到馬上關直播

小鮮肉裸身炸胸肌　陸風景區吸客奇招

工程師淪「悲慘工具人」　為女友買房卻被掃地出門

快訊／陸外交部支持與諾魯復交

ECFA恐再被砍　學者：須設想貿易戰可能

50歲媽媽大改造！女兒秒變「戰國美女」

短髮妹用餐被女店員持刀「逼畫便利貼」

50年不用充電！大陸成功研發民用微型核電池

美祝賀台灣完成大選　陸：強烈不滿！

更多熱門

相關新聞

台股拚60兆市值！證交所董座2024年推5策略　IPO衝39家

台股拚60兆市值！證交所董座2024年推5策略　IPO衝39家

台灣證券交易所今（9）日舉行歲末新春記者會，董事長林修銘公布證交所今年度5大策略，包括：壯大資本市場、提升市場價值；鏈結利害關係人，落實永續再造；落實普惠金融，增強投資人保護；強化維運韌性，降低市場風險；雙軸轉型厚植證交所實力，打造永續、高效能服務，力拚國際市場。台股集中市場市值去年達到56.8兆元，今年邁向60兆元，IPO家數今年送件家數目標為39家。

丁學文／2024投資市場暗藏陷阱

丁學文／2024投資市場暗藏陷阱

讚台灣「通膨在可控範圍」被狂噴！她揭恐怖過往

讚台灣「通膨在可控範圍」被狂噴！她揭恐怖過往

證交所徵才「證」正在找你　報名活動開跑

證交所徵才「證」正在找你　報名活動開跑

市場殺戮戰超過歷年金融風暴　謝金河列5變化：壞數字反成好消息

市場殺戮戰超過歷年金融風暴　謝金河列5變化：壞數字反成好消息

關鍵字：

證券交易所公司債券金融市場債券市場北交所

讀者迴響

熱門新聞

今年最強冷空氣要來了　恐寒流「連凍5天」

NONO受害者再＋4！

馮語婷「公開正面照」開戰：我喜歡看人下地獄！

《小明星大跟班》凌晨粉專突PO性愛片！網嚇壞

快訊／施明德今生日凌晨辭世！　享壽83歲

剛到目的地…3歲女兒鬧脾氣爆哭！張捷馬上回家

男友房間有弟媳化妝品！她10年後驚聞：去年結婚了

嫩妹民宿包棟遭性侵！嚇問男友：有跟我做嗎

施明德病逝！遺體已在清晨5點送出北榮

韓國瑜不分區第一　Wecare高雄：鬧劇又要上演

立院龍頭支持誰？白要藍綠提4承諾

陸失業者「假裝有上班」　躲圖書館耗整天

南開大學傳播院長被指曾與蕭美琴談戀愛

拿369萬票跌破眾名嘴眼鏡　揭柯文哲再戰總統4大障礙

侯友宜一度嘆「柯文哲怎這麼強？」　朱立倫守住3道逼宮防線

更多

最夯影音

更多
鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈

鄭運鵬兒子「德德」帥到爆紅！　李明川支持出道：強大台灣演藝圈
高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

高中生省下零錢成習慣 全丟桶2年竟存6萬元！

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

帶孩子出國玩心很累　媽：不是哭就是在地上

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

男生這４部位別亂碰！　喉結只給親密的人觸摸

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024新春賀禮】免費投籃去！

【2024新春賀禮】免費投籃去！

東森廣場台北車站新春送好禮～免費去投籃

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面