台灣大選登韓媒頭條！韓聯社：台灣選擇「親美」礦工之子賴清德

▲賴清德在2024總統大選當選，發表演說。（圖／記者李毓康攝）

記者羅翊宬／編譯

我國2024總統大選落幕，確認由民進黨總統候選人賴清德、副總統候選人蕭美琴宣布當選。其實，今年台灣大選被譽為「2024地球村首場大選」，因此更罕見受到韓媒高度關注，屢屢登上各大南韓主流媒體網站的頭條，受到美中關係、印太戰略布局、半導體供應鏈等影響，其重要性不言而喻。

韓媒在標題形容，台灣選民此次做出「明確選擇」，即為親近美國、遠離中國。

南韓通訊社《韓聯社》在頭版標題點出出身貧困的賴清德是「礦工之子」，表示兩歲喪父的賴清德一路走來白手起家，過去還曾獲得仁醫稱號，1994年正式踏足政壇，在此次大選為成立至今38年的民進黨締造能夠連續執政12年的歷史；不過報導也點出，未來賴清德就任後恐怕得面臨中國進一步施加壓力。

▲我國2024總統大選登上韓媒官網版面頭條。（圖／翻攝自韓網）

另兩間韓媒《News1》、《紐西斯通訊社》則同樣透過標題強調，具有強烈台獨傾向的賴清德最終贏得總統大選，而國民黨候選人侯友宜、民眾黨候選人柯文哲相繼坦承敗選。

南韓報紙發行量最大的媒體《朝鮮日報》則同樣在頭版刊登台灣大選，標題指出賴清德的當選代表著台灣民眾選擇「反中」、「台獨」，內文強調賴清德繼承過去8年以來蔡英文政府的路線；不過該報也點出賴清德的困境，指支持賴清德的票數遠遠不及蔡英文，且賴清德是繼陳水扁以後第二位得票率未能超過50%的總統。

至於另外兩大保守派主流媒體《中央日報》、《東亞日報》，則同樣強調台灣選民在此次大選中，選擇親美、反中的路線。

南韓搜尋引擎Naver的網友們留言表示，「只要是正常人，一定是選擇親美啊」、「這是必然的結果！誰會想選擇共產主義」、「看到香港的下場，還敢親中嗎」、「很好奇川普當選的話會怎樣」。