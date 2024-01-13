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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

投票受訪誤比號次手勢...蔡培慧道歉　選委會：若違法將開罰

記者高堂堯／南投報導

總統立委大選今天登場，南投縣第一選區綠委暨候選人蔡培慧上午於鹿谷鄉完成投票，不過在接受媒體採訪時，誤比出代表自己競選號次的手勢，疑似違反《選罷法》規定，事後解釋只是以手勢向媒體打招呼，對引發爭議感到抱歉；南投縣選舉委員會表示將進行審查，若確認違法將開罰。

▲蔡培慧前往投票受訪時，誤向媒體比出自己候選人號次的手勢。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲蔡培慧前往投票受訪時，誤向媒體比出自己候選人號次的手勢。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

蔡培慧上午10點前往鹿谷鄉永隆村茶席文化館的投開票所投票，她接受媒體採訪時，表示這兩天無論火車、高鐵都班班客滿，有很多旅客看起來都是為了返鄉投票，她昨天甚至遇到自澳洲墨爾本、日、美、加、德返國的南投鄉親，顯示非常多的年輕人都關心台灣的未來和南投的發展；昨天也有小朋友跟著她一起徒步遊行、掃街拜票，讓她感受到台灣民主不只是成年人的事，台灣的未來要發展，要讓孩子有最好的環境。

▲蔡培慧於鹿谷鄉投開票所投票。（圖／記者高堂堯翻攝）

蔡培慧強調，台灣是民主國家，選民要珍惜手上這張票，「南投要怎麼發展、台灣要怎麼進步，都在各位手中，拜託大家一定要來投票！」她也建議民眾趁著今天天氣晴朗，早上趕快來投票，下午就可以輕鬆走走散步。

不過蔡培慧受訪語畢，卻對著鏡頭比出號次手勢，後來解釋當時只是想對媒體朋友寒暄、打招呼，下意識地比出手勢而引發爭議，也對自己不小心的舉動表示歉意；南投縣選委會表示，《選罷法》第56條規定於投票日不得進行競選活動，將由選監小組依據相關錄影畫面資料，確認發生時間、地點，並請當事人陳述意見，候選人違規可處20萬至200萬元、一般民眾10萬至100萬元罰鍰。

►►►看更多－－總統大選與立委開票專區

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