會5國語言找不到工作！她怨：只求30K　過來人一看履歷秒懂

▲找工作不是件輕鬆的事，如何得到雇主青睞，考驗了求職者。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

找工作不是件輕鬆的事，如何得到雇主青睞，考驗了求職者。一名女大生抱怨，擁有許多技能，會5種語言卻找不到工作，讓她相當氣餒。過來人一看秒懂，「面試官並不想知道妳會不會唱歌，他們只想知道妳是否有能力擔任妳面試的職位。」

女大生在Dcard表示，自己是延畢生，延畢的原因是大三轉系，等到這次期末考考完就會畢業，而自己擁有很多技能，像是攝影、修圖等，也曾畫插畫和廠商洽談製作商品來販售，此外也曾在3間補習班打工過，擔任的是招生職位，業績是最好的，口才因此訓練得不錯。

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不僅如此，女大生提到，會基礎的日文、韓文、泰文以及台語，甚還有經營2個有關追星的IG帳號，流量都在3000至5000上下，過去在系學會、熱音社也做過很多企劃案，擔任過主唱，所以會唱歌，還會做手工藝品。

女大生坦言，最近在台中找工作找到很懷疑人生，沒有好高騖遠，剛出社會就想拿高薪，要求大概就3萬左右就好，至少付得起房租、養得起自己就好。

對此，有網友分析，看完自傳其實不太清楚妳到底是想擔任什麼樣的工作，只感覺好像接觸了很多東西，但又互不相干，雜而不精，找準自己的目標崗位後，自傳就應該圍繞著目標調整，凸顯與目標相關的能力，並且提出對於不足的地方會做那些努力，面試官並不想知道妳會不會唱歌，他們只想知道妳是否有能力擔任妳面試的職位。

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