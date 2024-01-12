海運亂象加劇！巴拿馬運河乾涸　馬士基：改採「陸橋」通行

▲中美洲的巴拿馬運河（panama canal）正面臨乾旱引發的低水位。（圖／達志／美聯社）

圖文／CTWANT

世界知名的丹麥航運跨國企業集團「馬士基」（Maersk）本週通知客戶，由於中美洲的巴拿馬運河（panama canal）正面臨乾旱引發的低水位，因此來自大洋洲（澳洲、紐西蘭）的貨運船隻將不再通過此運河，改採「陸橋」（land bridge）和鐵路的方式運行。

綜合《路透社》、CNBC的報導，聖嬰現象加劇了巴拿馬的旱災，導致運河的運輸時段減少，迫使油輪和穀物運輸商必須繞道更遠的路線以避免擁堵。

全球最大的貨櫃航運公司之一馬士基也指出，巴拿馬運河管理局（ACP）根據人工湖「加通湖」（Gatun Lake）當前和預計的水位，降低了允許通過之船隻的數量和重量。加通湖必須靠降雨補給水量，使船隻得以通過運河的水閘系統。

▲中美洲的巴拿馬運河（panama canal）正面臨乾旱引發的低水位。（圖／達志／美聯社）

巴拿馬運河管理局預計今年2月過境船隻減少到18艘，但後來將日均通過量增加至24艘，不過仍低於先前1日可通行36艘船隻的數量。該公司在給客戶的咨詢報告中表示：「以前航經巴拿馬運河的船隻現在將不得進入運河，改採用一座利用鐵路運輸貨物的陸橋。」該公司還取消了前往哥倫比亞卡塔赫納（Cartagena）的航線。

報導補充，每年有40%的美國貨櫃運輸通過巴拿馬運河，每年總共運輸約2700億美元的貨物。此外，加薩戰爭爆發後，葉門叛軍「胡塞武裝」（Houthi）開始對海灣地區船隻展開襲擊，進一步擾亂全球航運網絡，馬士基和赫伯羅特（Hapag Lloyd）等航運商正在撤離紅海。如今巴拿馬運河的旱災恐加劇全球通膨壓力。

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