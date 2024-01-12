追思片放代表作英姿！張誌家姊曝製作初衷　淚崩喊：他是賴皮的孩子

▲張誌家追思影片放世界盃代表作英姿。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽、陳韻如／台中報導

前職棒球星張誌家元旦驚傳猝逝大陸深圳，家屬接獲噩耗後悲赴大陸見他最後一面，並於遺體火化後將他帶回家鄉。而其告別式今(12日)舉行，現場追思影片循環播放著張誌家從小到大與家人相處的點滴照，開頭更放上他在2001世界盃代表作的影片。對此，張誌家姊姊不捨表示，「大家是因為棒球認識他，所以我們決定用這麼一小小段紀念他輝煌棒球人生」。

張誌家告別式今天舉行，會場中循環播放著張誌家過去的生活點滴，其中片頭放上了他在世界盃代表作的影片。對此，張誌家姊姊受訪表示，大家因為棒球而認識張誌家，因此想要用這段影片，來紀念張誌家輝煌的棒球人生。

張姊難過說到，影片中還有很多小時候的照片，還有跟家人相處的生活點滴，這些時光已經不復存在，「但是他還是在我們心中，都是我們最愛的小弟」。

張姊受訪時忍不住落淚，表示張誌家「是一個很賴皮的孩子」，從小到大就算當兵，不想回部隊時，就會耍賴要哥哥載他回去，打球不開心、被教練罵了，也會跟她耍賴說不想打了，但他們都還是乖乖的把他送回去，「他總是跟我們耍賴，所以我說下輩子要換我當妹妹。」

▲▼張誌家好友、昔日隊友穿上背號99紀念T到場送別 。（圖／記者白珈陽攝）

此外，張誌家力行國小、穀保家商的同學，以及昔日的隊友全都穿上印有他世界杯代表作背號99號的紀念T，來送張誌家走完人生的最後一程。