女大生趴床曬「飽滿圓蜜桃」驚呆PTT！全讚爆極品：不科學

▲網友分享女大生比基尼照掀暴動。（圖／翻攝自IG／sona_0322）

記者鄺郁庭／綜合報導

很多網友會在PTT的表特（Beauty）板上分享正妹照，近日就有人貼出一名女大生的比基尼照，大讚「臀部很豐滿」，超火辣身材掀暴動，留言處紛紛狂讚，「真的是頂了，少見極品」、「身材太好了吧」、「練起來不得了。」還有人發現女方是電玩遊戲實況主，看了實況片段後更是直點頭，「看起來沒差很多，不錯欸！」

有網友在PTT的Beauty板上，以「屁股很豐滿的大學生」為題發文，文中附上好幾張照片，大多都是比基尼照。畫面中的短髮正妹有著超火辣的身材，尤其飽滿的臀部線條更令大票網友瞬間暈了，「這屁屁真的是頂了，少見極品」、「這真的算是前凸後翹了」、「讚耶，健健美」、「這身材好頂。」

▲▼女大生身材超好，被狂讚臀部線條渾圓優美。（圖／翻攝自IG／sona_0322）

還有人驚嘆，「這個屁股不科學啊」、「東方人少見頂級的臀」、「台灣真的少見，練起來不得了」、「常常運動的樣子」、「外國才看得到的等級」、「這真的沒修？很猛耶」、「好豐滿的屁屁，這在歐美一定被追爆」、「不簡單，很多女生往死裡練，練不出這種屁股。」

有網友則發現，「有在圖奇（實況平台twitch）開欸！看起來沒差很多，不錯欸追了追了。」從網友提供的IG帳號來看，這名妹子叫做阿妙，有在twitch開實況，是名電玩遊戲影片創作者，在IG上有6萬人追蹤，算是小有人氣。