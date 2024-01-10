吃水餃要加沾黑醋或白醋？網揭「神人調醬祕法」：專業的都知道

▲吃水餃要用烏醋或白醋呢？（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

不少食物加上調味料比單吃還有加分的效果！一名網友就好奇吃水餃時沾醬有烏醋跟白醋可以選，不知要怎麼調比較專業，話題一出鄉民噴紛紛貢獻自己的美味祕方。

一名網友在PTT八卦板以「吃水餃加白醋還是烏醋？」為題發文，表示他到一家店裡吃水餃，醬料有烏醋跟白醋可以選，想請教大家「究竟醬油辣椒要加烏醋比較專業，還是白醋比較厲害呢？」

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從原PO曬出的照片中可見，他已經先將醬油與辣椒倒好，不過卻在烏醋與白醋之間猶豫，不知該加哪一種更對味。

貼文曝光後，隨即引發2派網友爭論，其中支持白醋的網友表示，「醬油 白醋 香油」、「我自己是水餃白醋，酸辣湯才加烏醋」、「當然是白醋阿 烏醋味道不對」、「我都調白醋5醬油3香油2的比例」、「醬油+豆瓣醬+白醋+香油+白胡椒粉」、「水餃白醋、煎餃烏醋」。

也有少數烏醋支持者，「烏醋啦，你以為吃湯包喔」、「烏醋比較萬用」、「我都烏醋+芥末」。

不過也有老饕分析建議，「烏醋的好搭檔是紅糖，給你參考」、「烏醋是用羹湯的」、「只有吃螃蟹跟湯包才用白醋」、「烏醋=加了鹽和味精的白醋，所以看你有沒有加醬油， 一般是醬油+白醋+其他 or烏醋+其他」。

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