　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

吃水餃要加沾黑醋或白醋？網揭「神人調醬祕法」：專業的都知道

吃水餃時沾醬有烏醋跟白醋可以選，網友好奇不知要怎麼調比較專業。（示意圖，photoAC）

▲吃水餃要用烏醋或白醋呢？（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

不少食物加上調味料比單吃還有加分的效果！一名網友就好奇吃水餃時沾醬有烏醋跟白醋可以選，不知要怎麼調比較專業，話題一出鄉民噴紛紛貢獻自己的美味祕方。

一名網友在PTT八卦板以「吃水餃加白醋還是烏醋？」為題發文，表示他到一家店裡吃水餃，醬料有烏醋跟白醋可以選，想請教大家「究竟醬油辣椒要加烏醋比較專業，還是白醋比較厲害呢？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

從原PO曬出的照片中可見，他已經先將醬油與辣椒倒好，不過卻在烏醋與白醋之間猶豫，不知該加哪一種更對味。

貼文曝光後，隨即引發2派網友爭論，其中支持白醋的網友表示，「醬油 白醋 香油」、「我自己是水餃白醋，酸辣湯才加烏醋」、「當然是白醋阿 烏醋味道不對」、「我都調白醋5醬油3香油2的比例」、「醬油+豆瓣醬+白醋+香油+白胡椒粉」、「水餃白醋、煎餃烏醋」。

也有少數烏醋支持者，「烏醋啦，你以為吃湯包喔」、「烏醋比較萬用」、「我都烏醋+芥末」。

不過也有老饕分析建議，「烏醋的好搭檔是紅糖，給你參考」、「烏醋是用羹湯的」、「只有吃螃蟹跟湯包才用白醋」、「烏醋=加了鹽和味精的白醋，所以看你有沒有加醬油， 一般是醬油+白醋+其他 or烏醋+其他」。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO
1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌　讓主子潔牙更簡單　限時↘$499

1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌　讓汪星人潔牙又除臭　限時↘$499

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」　限時↘$399

更多鏡週刊報導
無視警語硬上！　大媽體重PK駁二「椅子樂譜」斷了
遇客人「內用免費加麵」立刻打包　店家不忍了網齊挺
海巡署徵才「邁向財富自由」太有哏　釣出分析師回應了

ET快訊
陸發射衛星變飛彈？　國台辦沉默一天回應外媒
「公衛文」出庭爆：上面指示要起訴高虹安！　北檢回應
決戰72小時／藍喊集中選票、綠分進合擊、白空戰極大化
祈錦鈅回台灣了！赴加拿大生產「燒光百萬積蓄」
黃暐瀚列立委激戰20選區　「三黨不過半幾乎板上釘釘」
LINE「4款貼圖來了」！加碼4款可愛主題　免費下載

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

選前釋利多！屏南快速公路有譜　路廊方案出爐「經費1744億元」

妹子一滑LINE Pay「秒抓男友約砲」　地點超噁！老司機也看傻

連吃10個柿餅！男子劇烈腹痛急就診　醫一看嚇壞：腸穿孔

LINE「4款貼圖來了」！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

吃水餃要加沾黑醋或白醋？網揭「神人調醬祕法」：專業的都知道

3房2廳每月3500元！高雄28坪勞工住宅限量招租　申請資格出爐

台鐵招時薪183元站務人員！網嘆比加油站還低　資方：臨時性人力

今晚到明晨最凍！「16縣市不到10度」　大選日最冷只有11度

2024總統大選英語開票看這裡！TaiwanPlus推連續6小時特別節目

台灣新生兒史上最低！　年輕人怒吼「現在敢生，需要很大的勇氣」

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

男載妻小返家遇慢速車擋道　超車驚見駕駛亮槍一路尾隨

婁峻碩「帶小卡本人」直衝香港面交！　粉絲一見小賴驚喜尖叫：以為是詐騙XD

日本強震2市唯一連接道路裂開　車子傾倒卡縫中...輪島慘況曝光

腦麻男遭家人冷落孤身打拚　車站擺攤賣餅乾：靠自己！

薔薔妹妹曝「被前女友長期下藥」　親口承認原因：怕她偷跑出去玩！

選前釋利多！屏南快速公路有譜　路廊方案出爐「經費1744億元」

妹子一滑LINE Pay「秒抓男友約砲」　地點超噁！老司機也看傻

連吃10個柿餅！男子劇烈腹痛急就診　醫一看嚇壞：腸穿孔

LINE「4款貼圖來了」！加碼4款可愛主題　一鍵免費下載

吃水餃要加沾黑醋或白醋？網揭「神人調醬祕法」：專業的都知道

3房2廳每月3500元！高雄28坪勞工住宅限量招租　申請資格出爐

台鐵招時薪183元站務人員！網嘆比加油站還低　資方：臨時性人力

今晚到明晨最凍！「16縣市不到10度」　大選日最冷只有11度

2024總統大選英語開票看這裡！TaiwanPlus推連續6小時特別節目

台灣新生兒史上最低！　年輕人怒吼「現在敢生，需要很大的勇氣」

選前釋利多！屏南快速公路有譜　路廊方案出爐「經費1744億元」

翻口袋受檢卻緊握拳！男藏K他命想落跑　當街被壓制女友也傻眼

行李夾藏2億元海洛因！4泰男免費旅遊涉運毒　台泰2地同步拘捕

何如芸入住南韓高級明星社區　驚覺同伴友人竟是「大咖演員」！

孫淑媚後悔「約炮」喊：慘了！　他一聽尷尬緩頰「是健康的」

他吃完一個便當突「吐血」！醫揭1病：進去是一片血海

中職新規核心「縮時」　洪總：選手有心理準備

快訊／林昀儒、陳思羽球星挑戰賽混雙出擊　不敵韓組合止步16強

晚上到家做4件事「讓心情平靜」　給總是負面思考的人

陸發射衛星變飛彈？　國台辦沉默一天回應外媒：例行安排無關選舉

廟會拍辣腿妹被「媚眼狠瞪」　他瞬間腳軟…網爆：這團都很優

生活熱門新聞

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

台灣人超愛說2個字　他ATM領錢看傻！8千人爆共鳴

空中英語教室出手！教衛星和飛彈的英文差別

不是通知單！返鄉投票「這張」最重要

快訊／台灣新生兒創史上最低！　跌至13.5萬

認了挪用學生會費68萬　暨南大學前學生會長被退學

「不會想去第二次」的台灣景點？網秒投1處

陸西昌衛星中心發射近200次！網疑惑：為何今天用警報嚇人？

過年後「安靜離職」　5星座上榜

4星座「越喜歡你越冷漠」超虐心！

低溫下修！　今挑戰「寒流」入夜恐跌破8℃

強冷氣團要來了！中部以北下探10度

北區50嵐今漲價！網秒改喝它：有買一送一

百萬大缺工成常態　傳產怨高薪等嘸人

更多熱門

相關新聞

犯人飛撲攻擊法官　美國讓他這樣出庭

犯人飛撲攻擊法官　美國讓他這樣出庭

美國內華達州一名30歲男子3日在法庭上飛撲攻擊法官的畫面令人震驚，這場宣判庭也被迫中斷。到了8日再度開庭，不過這次法庭做足準備，當他再度來到法官面前時，他的雙手被銬住、使用橙色護具，頭部戴上網狀的防痰面罩（spit mask）遮住整個臉部，腰上也有一條鐵鍊。

科技業正妹「凶猛」比心　全場驚：蒙蔽眼睛

科技業正妹「凶猛」比心　全場驚：蒙蔽眼睛

凱特王妃42歲生日　慶生美照別具意義

凱特王妃42歲生日　慶生美照別具意義

40歲劉香慈懷第3胎！「不敢打疫苗」出國染流感

40歲劉香慈懷第3胎！「不敢打疫苗」出國染流感

動物園也玩「越南」哏！介紹來台不久的越南鷴

動物園也玩「越南」哏！介紹來台不久的越南鷴

關鍵字：

PTT水餃白醋烏醋鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

即／新北三重警上班返租屋處　舉槍朝心臟開槍身亡

即／三重警自轟亡　留遺言「化厲鬼報仇」

Ella老公當經紀人「耍大牌樹敵」圈內都知情！

沙國發現125km世界級金礦　價值達1554兆元

正妹學姊遭2學弟輪流性侵　辯稱：她清醒摳我手

小鐘主持尾牙「遭董事長當場洗臉」

2寶媽欲求不滿！每月找牛郎3次戒不掉

Ella老公爆「背後捅刀Hebe」！挑撥內幕曝光

直擊麋先生聖皓「街頭爆衝突」！

罔腰道歉了！自責「做最壞示範」

亞當坎圖驚傳癌逝！享年42歲

林襄看婦產科被男醫師性騷擾：超想吐

4年輕人台中衝彰化吃宵夜　「小鋼炮」自撞1死3傷

即／罔腰被影射哭了　鳳梨：不是先哭先贏

三重警自轟亡！澎湖爸媽急奔板橋殯儀館

更多

最夯影音

更多
鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來

鳳梨突開炮影射「高雄愛滋夫妻檔」　罔腰哭一天崩潰：我還走不出來
同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

同窗想不開！勸阻竟遭割喉「騎300公尺」倒派出所慘死

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

北市男狂砸陌生人機車　騎平衡車落跑上橋慘摔

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

小黃遇塞車狂叭閃燈想硬擠　男下車電爆：路口淨空還過？

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

虎斑貓凶狠眼神緊盯蒼蠅　認真凝視1min才揮喵掌！

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

蕭美琴現身《豈有此呂》

蕭美琴現身《豈有此呂》

民進黨副總統候選人蕭美琴來了！聊起20年的從政路，在花蓮蹲點的10年因為當地政治比較複雜而曾經孤單，卻也磨出了耐性！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面