阻韓國瑜當院長！黃捷、王義川車掃暴動了　千輛車隊擠爆街頭

▲黃捷、王義川高雄車掃，千輛車隊擠爆街頭。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

選戰最後倒數！高雄市第六選區民進黨候選人黃捷10日晚間和民進黨不分區候選人王義川攜手，舉行「搶救王義川大兵」車隊掃街，2人目標攜手前進國會，阻止前高雄市長韓國瑜當院長。車隊出發時已經超過千輛汽車、機車、腳踏車跟隊，擠爆鹽埕大街小巷，讓在地居民直呼「太壯觀」。

昨晚黃捷與王義川車掃活動尚未開始，現場已湧入大批民眾騎車在路邊預備，出發時已經超過千輛汽車、機車、腳踏車跟隊，擠爆鹽埕大街小巷，也讓在地居民直呼：「太壯觀」。

▲▼黃捷與王義川力阻韓國瑜當院長，高雄車掃引起轟動。（圖／記者賴文萱翻攝）

王義川更驚訝說「哇我們車隊橫跨五個路口了」，沿途都有民眾夾道歡迎、放鞭炮，衝上送花、送食物，甚至有「自行車車隊」，更有衝出來大喊「黃捷我愛你」、「王義川我愛你」。車隊在路上喊凍蒜，比出手勢2號、6號，場面非常壯觀，前所未有。

王義川表示，選舉越到尾聲，各種奧步、黑函都會出現，黃捷臨危受命，但非常骨力，馬不停蹄的掃街拜票，所以選票絕對不能分散，所有台灣的力量都要團結再一起，搶救黃捷，高雄全壘打，不分區政黨票都要全數過關。

▲黃捷說，高雄許多鄉親一聽到王義川要來，這周辦公室電話已經被打爆，都說要來迎接王義川車隊抵達高雄。（圖／記者賴文萱翻攝）

王義川更強調，當年韓國瑜在高雄的情形，黃捷最清楚，這次送黃捷進入國會，就是要讓監督韓國瑜，更稱韓國瑜最害怕看見的，就是自己跟黃捷，因為自己還會幫韓國瑜酒測，所以一定要攜手與黃捷前進國會，阻止韓國瑜當院長。

黃捷說，高雄許多鄉親一聽到王義川要來，這周辦公室電話已經被打爆，都說要來迎接王義川車隊抵達高雄。還有從美國回來的鄉親，今天才剛下飛機，就搭車到終點站黃捷競總來等王義川抵達。

黃捷強調，最後關頭，決不放手，自己的選區是激戰中的激戰，請大家要把黃捷和王義川都送進立法院，政黨票唯一支持民進黨，高雄八席全壘打，總統百萬票!