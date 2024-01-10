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蘆竹區中正北路捷運綠線高架橋完工　全線道路開放通行

▲蘆竹區中正北路捷運綠線高架橋完工

▲蘆竹區中正北路捷運綠線高架橋完工，全線道路開放通行。（圖／捷工局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府捷運工程局表示，桃園捷運綠線高架段，隨著工程進度推展，10日完成蘆竹區中正北路全線道路復舊撤除施工圍籬，提供全線雙向各二車道及慢車道，合計共六車道的嶄新道路，同時推動多項提升路口安全改善措施，落實人本交通環境

捷工局表示，蘆竹區中正北路高架段分別於112年3月完成中正北路320巷到南竹路二段路段、112年5月完成南竹路二段至茄苳溪橋路段、112年10月完成蘆竹區中正北路1588號至南工路路段道路復舊，原本預計四月才可完成蘆竹區中正北路道路全數復舊，經捷運工程局及施工團隊的努力提前於1月10日完成。

▲蘆竹區中正北路捷運綠線高架橋完工

捷運工程局劉慶豐局長表示，施工期間造成民眾交通動線上的改變，感謝市民朋友支持與體諒，捷運工程局將秉持最小施工範圍，最短施工期程的目標，早日完成工程施作還路於民，今日完成蘆竹區中正北路全線道路復舊開放通行，就是讓市民提早享受便利舒適的交通環境。

▲蘆竹區中正北路捷運綠線高架橋完工

▲設置行人庇護島及檢討行人穿越線位置等行人友善設施。（圖／捷工局提供）

桃園捷運綠線高架段施工圍籬撤籬，除增加路幅及駕駛人通視視距外，更增進行車的安全性及舒適度。此外捷運工程局在道路復舊的同時將於各路口評估設置行人庇護島可行性及檢討行人穿越線位置等行人友善設施，減少行人與轉彎車輛衝突。期可透過捷運工程一併優化交通，建構友善的人本交通環境。

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