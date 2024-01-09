不想被打擾！梁朝偉看電影都買3張票　粉絲笑：影帝這麼社恐

▲梁朝偉表示，看電影要買三張票。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

影帝梁朝偉昨（8）日為了宣傳電影《金手指》接受採訪，其中一個問題為劉嘉玲曾透露老公去看電影都買6張票，因不想被打擾。梁朝偉則靦腆回應，「3張而已啦，不希望旁邊有人。」令不少粉絲笑稱，「沒想到影帝也這麼社恐。」

據《閩南網》報導，1月8日，影帝梁朝偉與劉德華為了宣傳熱播電影《金手指》而接受記者訪問，其中關於梁朝偉的訪問片段，逗趣反應引起粉絲熱議。

▲劉嘉玲表示，梁朝偉常常早上獨自一人去看電影。（圖／翻攝自微博）

記者表示，演員劉嘉玲曾在採訪中透露，老公梁朝偉常常早上十點多獨自一人去看電影，然後一次買6個位子，自己僅坐其中一個，怕別人打擾到他。

梁朝偉被問到是否真有此事，靦腆地笑著回應記者，「沒有這麼誇張啦，就買3張而已，就希望旁邊沒有人。」

▲梁朝偉表示，是希望看電影時旁邊沒有人打擾。（圖／翻攝自微博）

該段採訪片段引起粉絲熱議，「這也太好笑了」、「很難想像影帝竟然這麼社恐」、「怎麼那麼可愛的老baby啊」、「這也太I人了吧」、「闢謠：6張變3張，笑死我了」。也有人笑回，梁朝偉已經多次被拍到在公共場合坐立難安，「是有經驗的老社恐了。」