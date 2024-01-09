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中共空飄氣球「監控不擊落」　國防部：避免陷不對稱作戰消耗國軍武器

▲國防部作計室聯合作戰計畫處副處長王家駿上校。（圖／國防部提供）

▲國防部作計室聯合作戰計畫處副處長王家駿上校。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部自元旦起共公布有20枚中共空飄氣球飛越海中線，其中9枚飛越台灣本島上空。國防部今（9日）表示，中共運用空中氣球襲擾期間，國軍會全程監控，並視其威脅程度來作相對應應處，但不會隨它的襲擾而將其擊毀，因為這樣很容易達到中共運用不對稱作戰，來擾亂我戰備應處作為跟消耗我國軍武器的目的。

國防部9日召開例行記者會，媒體關切中共空飄氣球議題。根據國防部公開資料，國軍自元旦起每日都偵獲中共空飄氣球踰越海峽中線，共累計20枚，其中9枚飛越台灣本島上空，分別視1日1枚、2日3枚、3日1枚 5日1枚 7日1枚 8日2枚。

對於中共空飄氣球用途，情次室情研中心情報官黃明傑上校表示，經分析研判，近期空飄氣球主要目的做灰色地帶襲擾，飄移的路徑已對多條國際航道造成威脅，國軍第一時間通報民航單位做適切應處，而中共運用此作為從事認知作戰，影響我民心士氣，國軍以料敵從寬態度，早期預警，完成反偵蒐、隱掩蔽部署。

媒體詢問，不少空飄氣球飛越台灣本島，是否有氣球墜落本島陸地？國軍有無尋找殘骸？國防部發言人孫立方說，國防部除運用聯合勤監偵守隊密切掌握氣球動態，也派在空機適切查證，空飄氣球消失是指在勤監偵意義上產生的消失，國軍會視其危害程度來決定反制手段 。

黃明傑說，台海周邊航空器，包括空飄氣球，國軍全程掌握，適切應處，近期沒有收穫殘骸；相關動態及背後意圖，國軍會妥慎根據實際動態來進行研析跟研判。作計室聯合作戰計畫處副處長王家駿上校則說，空飄器如果進入人口稠密區，原則上國軍會按照路徑對各單位發布通知，也密續監控行徑，至於後續有無落下情況，會請戰區保持密切監視。

▲國防部發言人孫立方。（圖／記者宋良義攝）

▲國防部發言人孫立方。（資料照／記者宋良義攝）

孫立方補充，國軍會就所有各方面的情勢判斷，作為對我危害的反制措施依據，如果對地面可能產生非常嚴重危害，就會積極反制；相對地，對地面危害沒那麼高，勢必考量到中共的灰色地帶手法或認知作戰手段。國軍會考量到，如果依照中共期望的反制方式去反制，是否正好符合對方的需求。

王家駿也說，中共運用空中氣球襲擾期間，國軍會保持全程監控，並視其威脅程度來作相對應應處，不會隨它的襲擾而將其擊毀，因為這樣很容易達到中共運用不對稱作戰，來擾亂我戰備應處作為跟消耗我國軍武器的目的。

媒體也問，軍方掌握中共釋放空飄氣球的模式，是每天固定還是隨意放？因為固定時間跟隨意釋放，在氣象偵測上有很大差異性。黃明傑表示，國軍早或晚都有偵獲中共空飄氣球，都有分析相關模式跟路徑，所以導出灰色地帶襲擾的結論，然實際動態或更細部資訊涉及情監偵手段來源，不予透露。

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