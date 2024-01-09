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卡地亞婚戒誤丟垃圾車！海巡隊員急哭　清潔隊員忍臭找到它

▲▼淡水區清潔隊員與民眾一起至垃圾場尋找戒指，終於在垃圾中尋回 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲淡水區清潔隊員與民眾一起至垃圾場尋找戒指，終於在垃圾中尋回 。（圖／環保局提供）

記者戴上容／新北報導

一名結婚10多年的海巡隊隊員，日前一不小心把價值6萬元的卡地亞3套戒婚戒丟進垃圾車！他在倒完垃圾2小時後才發現大事不妙，心急如焚的他趕緊打電話向淡水清潔隊請求幫忙。清潔隊長獲報後，和領班一起將垃圾車內上百包垃圾倒出，大夥打開一包包臭垃圾找婚戒，後來幸運地在垃圾中把婚戒找回，海巡隊員鬆了一口氣表示，非常感謝清潔隊員忍著惡臭熱心幫忙！

淡水區清潔隊表示，5日下午4時19分接獲海巡署艦隊分署第二海巡隊來電表示，下午2時20分左右垃圾車行經海巡隊時，一位海巡隊隊員倒垃圾時，不小心把卡地亞3套戒結婚戒指一起倒了，他回到辦公室後才發現婚戒遺失，心急如焚，緊急請求清潔隊員幫忙尋找。

淡水清潔隊長劉明媚在接獲消息後，請失主先至垃圾場稍作等待，再請領班張進義協助，待垃圾車循線結束收運後，與垃圾車司機陪著失主一起至垃圾場尋找婚戒。當日垃圾車收運結束返回場區，隊員隨即升高車斗將垃圾車內的上百包垃圾排出，3人在散落一地的髒亂垃圾中，一起翻找婚戒。

▲▼淡水區清潔隊員與民眾一起至垃圾場尋找戒指，終於在垃圾中尋回 。（圖／記者戴上容翻攝）

清潔隊員將垃圾袋一一破劃破，忍著撲鼻的惡臭，如海底撈針一般，仔細翻找，所幸天助自助，老天爺也疼惜熱心的人，終於尋回具有紀念意義的結婚金戒指，讓失主鬆了口氣，同時也表示非常感謝熱心服務的清潔隊幫忙。

環保局長程大維表示，清潔隊工作本來就是個熱心助人，具有服務性質的工作，並不是只有單純收運垃圾、資源回收、環境整理而已，而是個有溫度、服務大眾的辛苦工作，而清潔隊能協助失主尋回具有愛的回憶金戒指，在寒冷冬天實在是件暖心之舉。

▲▼淡水區清潔隊員與民眾一起至垃圾場尋找戒指，終於在垃圾中尋回 。（圖／記者戴上容翻攝）

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