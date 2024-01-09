女房客遭灌醉性侵「醒來就跑」　色房東傳訊：我鳥很小？

▲小美遭蔡男灌醉性侵。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者鄒鎮宇／綜合報導

高雄一名蔡姓男房東謊稱女房客小美（化名）卡到陰，帶對方去廟裡拜拜後，再回家中邊喝酒邊拔罐治療，沒想到他竟趁小美喝醉後性侵得逞。案經上訴，高等法院高雄分院維持一審判決，依妨害性自主罪判蔡男3年6月有期徒刑。

判決書指出，蔡男2022年5月21日遇到小美，謊稱對方感覺怪怪，疑似卡到陰，立刻帶對方到廟宇參拜。同日上午11時，蔡男聽到小美說肌肉痠痛，便主動要幫小美拔罐。

小美到蔡男住處時，與蔡男邊喝酒邊聊天，不勝酒力睡著，慘遭蔡男性侵。小美同日下午2時醒來，發現自己衣衫不整，蔡男則全身赤裸，生殖器上戴著保險套，嚇得她立刻逃出房間並打電話給朋友求救，隨後報警提告。

一審法官認為，蔡男辯稱兩人合意性交，小美主動靠近才會發生關係，然而查看雙方訊息卻發現，蔡男傳「小美世界上那有人用1半（一半）的啊?」、「還沒高潮」、「我鳥很小隻？」「我愛你怎辦？」、「小美為什麼幹1半（一半）就走了」、「您真的很殺人」、「您難吧好香」、「香噴噴的」、「您沒有婦女病?」、「我的仙女」、「宇宙超級無敵霹靂大美女」等語，全被小美已讀不回，可見女方根本不願意再與他聯繫，且表現出一定程度的反感，這部分顯然與他的「女方主動靠近」一說不同。

因此，法官一審依妨害性自主罪判蔡男3年6月有期徒刑。案經上訴，高等法院高雄分院維持一審判決，仍判蔡男3年6月有期徒刑。

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