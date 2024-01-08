發揮小工程大效益　「八德區山下街打通至新興路 」完工

▲副市長王明鉅視察「八德區山下街打通至新興路道路新闢工程」竣工情形。（圖／新聞處提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市副市長王明鉅8日視察「八德區山下街打通至新興路道路新闢工程」竣工情形表示，打通八德區山下街216號往東延伸至新興路，新闢道路長度約105公尺、寬度8公尺，採雙向兩車道配置，112年4月開工、11月竣工，工程總經費約 1,180 萬，於本月10日正式通車。

王副市長肯定本案發揮小工程大效益，落實張善政市長「市民有需要，市府就先做」的施政方針，未來市府將持續打通地方道路瓶頸，讓桃園交通越來越好。「八德區山下街打通至新興路道路新闢工程」內容包含：道路鋪設、新設擋土牆、涵管與過路暗溝排水系統、新設LED路燈照明設備、靠近霄裡國小側增設標線型人行道等，並設置過路生態廊道1處，改善交通同時也兼顧生態環境保育。





王副市長指出，八德區山下街是霄裡國小學童通學的重要道路，山下街往西銜接長興路，但往東至新興路方向原是無尾巷，使得新興路附近的住戶家長和學生往返學校時，必須繞道至長興路後再進出山下街，相當不便，尖峰時間常造成壅塞；新闢道路開通後，能有效紓解學童上下學交通問題，提升山下街道路安全及霄裡國小學生通學安全，造福周邊居民出入便利，也增加消防救災效益，保障市民生命財產。

包括市議員王仙蓮、段樹文、許家睿、楊朝偉、市府工務局長汪在宙、新建工程處處長呂紹霖、養護工程處主任秘書姜志男、八德區副區長黃紹轅、霄裡國小校長利百芳等均一同出席。