35噸拖板車奪命右轉！單車騎士遭輾「臟器外露」亡　肇事駕駛下場曝

記者陳韻如／高雄報導

屏東東港2021年6月間發生一起死亡車禍！一名林姓拖板車駕駛沿中正路二段東往西方向行駛，並右轉準備進入東港大橋，但他卻未注意到右側直行的吳姓腳踏車騎士，2車當場發生擦撞，吳男因重心不穩倒地遭輾過，臟器外露當場死亡。案經法院審理，肇事的林男被依過失致死罪嫌判處10月徒刑，緩刑5年。

▲林男開著拖板車準備右轉進入東港大橋，卻將直行單車騎士輾斃。（圖／民眾提供，以下同）

這起案件發生在2021年6月18日上午，林男開著拖板車沿中正路二段東往西方向行駛，開到沿海路路口時，準備右轉進入東港大橋，而當時吳男剛好騎腳踏車要直行，2車當場於路口發生擦撞，吳男因此重心不穩倒地，慘遭捲入車底，當場遭輾斃。警方到場後立即對林男實施酒測，而其酒測值為0，後續被警方依過失致死罪嫌送辦。

全案歷經數月審理，法官認為，林男未注意轉彎車應禮讓直行車，就貿然右轉，進而導致車禍發生，吳男因此不幸死亡，造成家屬承受喪失親人之痛，但念在他犯後坦承犯行，惟因賠償金額差距而無法與吳男家屬達成和解，最終依法判他10月徒刑。

判決出爐之後，檢方及林男均提起上訴，檢方認為，林男所犯造成吳男家屬遭受的傷痛難以彌補，後續也一直沒有與家屬達成和解，也未賠償家屬損害，更加深家屬的傷痛，認為原判決稍輕，因此提出上訴。

至於林男，他則表示，自己始終坦承犯行，且過去也沒有任何前科、素行良好，僅因賠償金額差距而無法與對方家屬達成和解，就造成原審未宣告緩刑，但他始終有意願要洽談和解，他認為他若入獄，並無法增加矯正及預防的實質效益，且還會喪失彌補的機會與能力，進而導致對方家屬與自己雙輸的局態，因此請求法官諭知緩刑。

法官審理後認為，原審法官判決10月徒刑並無不當，因此駁回檢方上訴，至於緩刑部分，林男在二審審理期間與吳男家屬經調解成立，並願分期賠償損害，法官最終宣告緩刑5年。全案可上訴。