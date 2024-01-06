日航撞機　對手全日空工程師秒衝救援！背後故事讓全場眼眶紅了

▲日航2機相撞，商業對手全日空（ANA）工程師秒衝上去救援，日本女網友曝背後感人故事。（圖／路透）
記者趙蔡州／綜合報導
日本羽田機場2日發生2機相撞事故，日航（JAL）客機379人全數平安撤離，被外界譽為「奇蹟」。一名日本女網友近日在X透露，其實日航客機發生事故時，剛好停在全日空（ANA）的區域，ANA工程師見狀沒有猶豫，馬上衝上去協助乘客離開，在救援生命時不分誰家的客人，讓她直呼「我永遠敬佩他們」。
羽田機場飛機相撞事故發生後，日本女網友@aiko2363在X表示，她3日在參加家族聚會時，聽到一位在全日空（ANA）工作的人講述了事故當下的情況，原來日航客機發生事故時，剛好停在ANA的區域，附近ANA工程師見狀馬上衝了上去，協助受驚但沒有受傷的乘客走出黑暗的跑道，避免了這些人受傷。
女網友說，由於許多人逃難時，沒有帶外套下機，ANA工程師為了避免乘客受凍，不但借出自己的外套，還讓附近的ANA飛機點燈並打開機艙，讓有需求的乘客使用廁所。
她感嘆，聽到了這些從未被關注的救難細節，讓我明白在最關鍵的時刻，那些為生命付出的人是多麼了不起，「我真的永遠敬佩他們，我真的被感動到了」。
▲知名旅日部落客「魚漿夫婦」轉貼女網友的貼文，引起台灣網友熱議。（圖／翻攝自臉書魚漿夫婦）
貼文分享後，至今已有超過2463萬人次點閱，知名旅日部落客「魚漿夫婦」也在臉書轉貼這則故事，有網友看了說，「都是同業，大家都很挺的」、「互相幫助太感人了」、「人類是善良的，願日本的大家都能平平安安」、「災難中打磨出人性的光輝」、「同行非敵國，船大不佔海」。
上着を機内に置いてきて寒さでトイレに行きたい人が続出して、近くにあったANAの機体に灯りをつけて貸し出してたんだって????— みりん☁️ (@aiko2363) January 4, 2024
話題になってないところでこんなサポートもあったんだと知って、人命に関わる最前線で働いてる方々には一生頭が上がらないし本当にかっこいいなと思った…
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