屏北選區國民兩黨短兵相接　蔣月惠打「公益選戰」求惠賜一票

▲屏北選區民進黨立委候選人鍾佳濱連日展開陸戰掃街。（圖／鍾佳濱競選總部提供）

記者唐鎮宇／綜合報導

屏東縣第一選區（屏北選區）由國民兩黨短兵相接，尋求連任的民進黨立委鍾佳濱連日展開陸戰掃街，並動員護理師相挺；代表國民黨的立委候選人黃明賢除掃街外，也延續該黨總統候選人侯友宜的攻擊方針，發布新聞稿要求鍾佳濱對是否支持廢除死刑表態。該選區無黨籍立委候選人蔣月惠，則延續她獨特的「公益選戰」策略，在街頭義賣，希望民眾支持她進立法院。

屏東縣第一選區民進黨立委候選人鍾佳濱近日積極掃街拜票，不但在與青年舞蹈老師在街頭熱舞，在街頭發放500份「沖咖啡」包，讓上班族提振精神；還穿起母校屏東高中的制服，與屏東當地議員一同騎單車掃街，並動員護理人員到場聲援他。

鍾佳濱表示，過去八年，在蔡總統與歷屆行政團隊努力下，給予非六都的地區高中更多的資源，讓學生願意「留縣升學」，包括核定屏東科學園區實驗中學等。他也提案修改《偏鄉教育法》、《技職教育法》，並致力於爭取預算挹注技職教育，讓普通高中或技術高中的學生都能均衡發展。

鍾佳濱也承諾，未來4年立委任期，他也將持續爭取經費，幫助屏東的國高中小充實各項教學設備與投資師資，並更進一步協助賴清德總統參選人「0-22投資未來世代」的願景，像是設立百億青年圓夢基金，協助經濟弱勢青年出國學習、開拓視野，並督促新政府持續努力提升勞工薪資水準、強化勞退機制、協助青年家庭降低生活負擔。

▲屏北選區國民黨立委候選人黃明賢掃街拜票，並要求對手對廢除死刑表態。（圖／黃明賢競選總部提供）

國民黨籍立委候選人黃明賢除公布兩則競選形象廣告，主打他關注高屏第二快速道路建設進度與老農津貼調漲外，也延續該黨總統候選人侯友宜的攻擊策略，公開表示自己支持死刑。黃抨擊民進黨政府完全不顧受害者家屬的感受，法務部在不敢用修法來廢死情況下，自行制定行政規則規避執行死刑，完全不顧被害人及其家屬的正義，只能讓被害家屬每日以淚洗面。

黃明賢也要求鍾佳濱表態，詢問鍾是否認同民進黨的廢死黨綱的立場? 身為肩負國家未來政策與發展走向的立法委員，面對死刑存廢這樣的重大議題議題不應迴避，應清楚向屏北鄉親與全國民眾表態，若鍾佳濱支持廢死，就應公開向全國民眾宣示他支持廢除死刑。明天下午國民黨不分區第一名韓國瑜也將到屏東縣為黃站台。

▲屏北選區無黨籍立委候選人蔣月惠延續公益選戰模式，強調她當選縣議員後的薪資、保證金等全部都捐助弱勢，盼民眾送她進立院。（圖／蔣月惠提供）

至於完全沒有競選團隊的立委候選人蔣月惠，則延續她過往公益選戰策略，除自己在臉書粉絲團宣傳自己的公益活動，並在屏東各路口義賣。蔣月惠說，選上屏東縣議員後，當時的選舉補助金、保證金、薪水等總計近800萬元全部捐給弱勢，希望大家能送她進立法院。