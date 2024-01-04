「躺平」風氣擴散至大陸官場　多地出手整治引熱議

▲躺平風氣影響效率。（示意圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸「躺平」風氣擴散至官場，多地出現整治「躺平式幹部」舉動，譬如廣東佛山南山鎮公開相關人員。實際上，大陸江蘇泰州、廣東遂溪縣等地此前就曾設立「蝸牛獎」，引發輿論熱議。專家呼籲，應建立健全幹部監督管理長效機制。

據《中國新聞網》報導，大陸多地近年向躺平式幹部「亮劍」，引導官員履職盡責、擔當作為。廣東省佛山市三水區南山鎮近日就發布《南山鎮2023年度躺平休閒人員擬定名單公示》，8名官員被列入年度躺平休閒人員擬定名單。

南山鎮黨委委員黃恆建表示，該舉措在單位內部一定範圍進行提醒警示教育，且並不涉及相關紀法處分；南山鎮對躺平休閒人員給予6個月的整改期，整改合格後，將發文公示相關人員退出躺平休閒名冊。

早在2016年1月，江蘇省泰州市就公開宣布設立「蝸牛獎」，針對推進重點項目不得力、履行行政職能不到位、解決群眾關切問題不及時的責任人。浙江嵊州市、廣東湛江市遂溪縣、貴州遵義市紅花崗區等地，之後相繼設立「蝸牛獎」。

大陸一些地方還建立起能上能下、雙向激勵機制。浙江省麗水市景寧畲族自治縣2022年2月公開評選出7個「景寧奮鬥者」、3個「景寧躺平者」單位和鄉鎮。

景寧縣紀委監委推出《「景寧躺平者」認定辦法(試行)》，通過社會公開徵集、專項督查、上級交辦督辦、巡視巡察、媒體曝光、群眾舉報等方式收集問題線索評出「景寧躺平者」。

西藏日喀則市在常態化開展「躺平式幹部」專項整治的過程中，分批通報「躺平式幹部」同時，還通報了一批經談心談話、思想引導等方式，由「躺平」到「起身」的幹部。

整治「躺平官員」的舉措引發 爭議。北京師範大學法學院教授彭新林表示，基層政府搞投票評選「躺平休閒人員」，其出發點是好的，也傳遞了拒絕幹部躺平的積極訊號，但要避免誤傷，而且不能走偏，陷入「評選」的定式思維或者異化為新的形式主義。