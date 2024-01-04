墾丁大街跨年「馬路旁囂張放煙火」　適逢節慶警只勸導不開罰

記者陳崑福／屏東報導

有網友po網，指12月31跨年夜晚上有青少年於墾丁路上狂放煙火，警察到場勸導時完全不甩，還持續點燃煙火，甚至跑給警察追，沿路鬼吼鬼叫，恆春警分局表示，員警獲報將進行排除，由於該行為已違反道路交通管理條例規定，最高可處2400元罰鍰，但當日因為節慶關係，警方只進行勸導，並未開罰。

▲恆春分局第四組組長陳憲峯說明處警經過 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲大批青少年跨年夜當天不顧警方勸阻，在墾丁大街上施放煙火。（圖／翻攝黑豪家族）

恆春警分局表示，依據屏東縣爆竹煙火施放管制條例第三條規定，縣府已公告免經許可得施放一般爆竹煙火之年節或特殊節慶，其中包含跨年及元旦（國曆十二月三十一至隔年元月一日），但因煙火置放於車道上已妨礙交通，員警到場後先行排除道路障礙，將煙火移至路旁。

恆春分局分局長黃文智表示，在車道上施放煙火已違反道路交通管理處罰條例第82條第1項第1款，可處新臺幣1200元以上2400元以下罰鍰，該行為除了影響車輛通行，甚至可能造成事故危及自身安全，呼籲民眾慶祝節慶也須顧及社會秩序及安全。

墾丁國家公園副處長陳俊山表示，在冬季時，落山風非常強盛，如果燃放煙火，會造成附近不必火災，在此呼籲遊客，遵守相關規定，不要燃放煙火，以免受罰、衍生不必要的公共安全及災害。