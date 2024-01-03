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日強震又飛機相撞！「日本有事就是台灣有事」　台人送暖想捐款

記者陳俊宏／綜合報導

2024才剛開始，日本1日發生規模7.6強震，已知造成至少57人死亡，2日羽田機場又發生飛機對撞的重大事故。對此，日本產經新聞台北支局長矢板明夫表示，不斷收到來自台灣朋友們的慰問，很多朋友表示願意捐款，實在讓人感動，「安倍晉三前首相說過『台灣有事就是日本有事』。有台灣朋友回應說，這句話也可以說成『日本有事就是台灣有事』。」

矢板明夫在臉書說，2024年對日本來說，或許有些流年不順，開年第一天，1月1日石川縣能登地區就發生規模7.6強震，造成多起房屋倒塌、路面坍方災情，且地震還伴隨著海嘯，讓日本海沿岸的居民人心惶惶；日本氣象廳第二天才宣布解除所有地區的海嘯警報與海嘯注意報，災民才驚魂未定回到自己家中。

矢板明夫指出，沒想到新年第二天又發生重大事故，羽田機場的日本航空客機跟海上保安廳的飛機擦撞起火燃燒，保安廳的飛機當時正載著要運往能登半島的救援物資，客機上的機組人員跟乘客總共379人，全員順利逃脫生還；但令人遺憾的是，海上保安廳的機員只有一人生還，5人已經確認死亡。

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▲▼日本石川縣能登半島7.6地震,救難人員救災,民眾避難。（圖／路透）

▲▼日本石川縣能登地區規模7.6強震，當地災情慘重。（圖／路透、CFP）

▲▼日本石川縣7.6強震，道路損毀影響交通。（圖／CFP）

矢板明夫表示，在這裡要讚揚一下日本航空的機組人員，在發生事故後，短短幾十秒時間之內，他們臨危不亂地指示所有乘客前往不同的逃生門逃難，才避免了更多的傷亡，這應該歸功於平時嚴格的訓練。

矢板明夫提到，日本發生了這樣的天災人禍之後，他的臉書、郵件、和LINE不斷收到來自台灣朋友們的慰問，很多朋友表示願意捐款，實在讓人感動；他現在正在向日本的朋友瞭解，透過哪一家平台進行海外捐款比較穩妥，如果有合適的再告知大家。

矢板明夫說，蔡英文總統在能登地震大約2個小時以後，就在X平台上用日文表達關切及慰問，希望日本當地人民平安，儘速回復正常生活；日本駐台代表片山和之發文表示，已收到蔡總統的慰問訊息，感謝台灣朋友們的溫暖心意。

▲▼日本東京羽田機場2日下午起火。（圖／路透）

▲▼日航空中巴士A350擦撞後陷入火海。（圖／路透）

▲▼日本東京羽田機場2機相撞。（圖／路透）

矢板明夫指出，蔡總統在X平台上的發言，已經有400多萬人閱讀、2萬多次轉發，底下留言大多都是日本人對台灣的感謝，台灣的救援隊也已經整裝待發，一旦日本確定有需要，就會第一時間飛赴災區。

矢板明夫表示，這幾年日本和台灣互相支持，每逢對方有難，都會立即拔刀相助，已經形成了良好的互動；安倍晉三前首相說過「台灣有事就是日本有事」，有台灣朋友回應說，這句話也可以說成「日本有事就是台灣有事」。

矢板明夫寫道，台灣還有10天就要舉行大選，投票選出新總統了，希望日台的這種良好的關係能夠持續下去。對此，許多網友留言，「日本加油」、「天佑日本」、「我們會與日本站在一起，需要時我們都在。」

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