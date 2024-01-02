林淑芬騎單車推政績「力拼6連霸」　李有宜路口拜票曬團結氣勢

▲林淑芬今日與競選團隊騎單車拜票。（圖／翻攝林淑芬臉書）

記者楊喬詅／綜合報導

選戰進入最後倒數！新北第2選區（蘆洲、五股、三重16里）立委候選人為民進黨立委候選人林淑芬、統促黨立委候選人何淯笙和民眾黨立委候選人李有宜。其中林淑芬為現任立委，此次選戰將挑戰6連霸，對此她也曬出一直以來在選區的建設政績，如空大校園開放、排水改善工程，爭取選民支持。李有宜則在1月1日集結應援團路口拜票，企圖翻轉深綠票倉。

林淑芬長期深耕蘆洲、五股、三重選區，基層實力十分雄厚，今（2日）她與競選團隊前往空大校園拜票，沿途與不少熱情民眾打招呼、拜票，爭取連任成功。

▲林淑芬在地深耕多年，基層實力雄厚。（圖／翻攝林淑芬臉書）

她也憑現任立委的氣勢主打政績牌，曬出長年在蘆洲耕耘的政績，如永安南路高壓電塔下地、爭取空大校園社區化以增加綠地開放空間、拆除中正路圍牆，形成友善人行步道、爭取補助水湳溝排護岸改善工程等，力拼選民支持。

▲李有宜與應援團路口拜票，並和熱情民眾合影。（圖／翻攝李有宜臉書）

對手李有宜帶著應援團路口拜票，齊喊口號爭取民眾支持，挾帶「藍白合示範區」氣勢，力圖翻轉深綠區。她也在臉書批評林淑芬，身為5屆立委卻沒看見居民真正的需求，至今蘆洲仍沒有在地醫院。

李有宜表示，「因為沒有在地醫院，除了救護車往返的時間增加，耽誤到病患送醫的時間外，更是提高醫護人員的行車風險」，並承諾當選後將建立屬於在地居民的醫院，讓民眾不再為需要緊急救援而操心。