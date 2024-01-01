19年一次！2024首「天赦日」今登場　開運方法曝

▲民眾一早參加總統府元旦升級典禮。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳俊宏／綜合報導

民俗專家柯柏成表示，2024年第一次的天赦日在元旦登場，這種巧合大概要19年才有一次的機會，好好把握為自己贏得元旦好彩頭。他提到，大家可參加升旗典禮，或去寺廟拜拜許願，願望都特別容易實現。

柯柏成在臉書說，過去年輕人的SOP，大概就是前一天晚上去跨年倒數，接下來夜遊、唱歌聚會到清晨去參加升旗，通常總統府前的升旗典禮都是凌晨4點半開始開放進場，6點準時升旗。

柯柏成指出，元旦的清晨5-7點這個卯時在奇門遁甲術裡，正好是「玉女乘龍遊海格」吉祥的貴人奇格時間，特別適合女性的朋友求貴人，在事業或學業上來年都能得到有力貴人的幫忙；缺業績的業務更可以試看看這個秘訣，除夕前都可以獲得不錯的貴人幫忙讓業績衝上來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

柯柏成提到，如果站在凱達格蘭大道面對總統府參加升旗，就正好面對西方佔到這個格局的大好時機，可以沒有跨年活動，但是這個迎接吉祥格局的時間方式千萬別錯過。

▼天赦日很適合去廟裡拜拜。（圖／資料照）

柯柏成表示，這個時間的點同時是奇門遁甲裡天地盤的丁壬合，很鼓勵夫妻情侶結伴參加總統府前升旗典禮，感情可以更加甜蜜；還是單身尋找另一半的更該參加，途中就有可能遇到緣定的對象。

柯柏成寫道，如果是打算在新年度求職或者業務上需要簽約的朋友，可以隨身帶上三個自己的印章（建議材質要好一點的，避免價格低廉的木頭章）參加升旗，在來年要去面試或簽約隨身帶著印章，可以為自己增加好運。

柯柏成指出，參加升旗典禮是為了聚集的人氣，這一點是利用這個時間格局的好方法，如果所在地的縣市政府舉辦的升旗典禮，沒辦法面對西方升旗，其實還是可以參加升旗典禮的，只需要在人群聚集等待升旗的時間，面對西方至少15分鐘就可以，或坐或站都沒有關係；只是正好總統府的面對升旗方位不用刻意多做什麼，就可以占盡天時地利及人和。

柯柏成說，除了這個大好格局時間外，按往例都可以煮錢水，或者是去寺廟拜拜許願，願望都特別容易實現；顧名思義既然這一天名為天赦日，就是玉皇大帝大赦天下的日子，因此最好也要素食一天，為了自己過去的罪障懺除的好方法。

柯柏成提到，上次天赦日所煮錢水留下的硬幣，這一天就可以捐出去，可以多選擇名氣不大、但確實有在做事情的社福團體，讓自己的福分擴散出去到各個角落，祝福各位朋友2024行大運，好運一整年。