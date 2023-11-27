今「下元水官大帝」聖誕！唯一禁忌曝　做這事消災解厄

▲今可到廟宇拜拜。（示意圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

民俗專家柯柏成表示，每年農曆10月15日是「下元水官大帝」的聖誕，今年的陽曆是11月27日，這天如果只是想單純消災解厄，當然可以到道教宮廟參加科儀，最低限度可以持齋吃素一天；另外，下元節唯一禁忌只有避免近水遊玩。

柯柏成在臉書說，在道教的科儀中有正月十五上元節的天官賜福、七月十五中元節地官消災、十月十五下元節水官解厄，三官謂之「上元九炁賜福天官」、「中元七炁赦罪地官」、「下元五炁解厄水官」。

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柯柏成指出，此三日又為三官大帝誕辰，更為天、地、水三官考校功過之日，便有了道教常說的「天官賜福」、「地官赦罪」、「水官解厄」。

柯柏成提到，天、地、水三官可能一般大眾比較沒那麼熟悉，其實就是古代的聖王堯、舜、禹三位，大禹因為治水有功，有關於水方的事物，自然就是以禹作為主神，在古代天官賜福的儀式是把祈福疏文置於山頂，地官消災把疏文埋在土裡，水官解厄就把疏文沉入水底三種方式。

▼今避免近水遊玩。（圖／資料照）

柯柏成表示，至於消災和解厄到底有沒有差別？其實還是有的，災厄看起來是同一件事，畢竟一般人都是歸類為壞事、衰事避之唯恐不及；如果災厄是同一件事情，北宋宰相晏殊就不用寫那篇《解厄鑑》，應該要稱為《消災解厄鑑》。

柯柏成說，按《說文解字》的解釋，厄是樹木的節點，災是自然或人為禍害的通稱，《詩經．大雅．韓奕》：「鞹鞃淺幭，䩦革金厄。」可以了解，厄的原意是橫梗於前面的障礙，孔子被圍在陳蔡之間的遭遇就可以稱之為厄，脫困之後，整個修行將往上進階提升。

柯柏成指出，因此在看待解厄這件事情的時候，就不能很單純看作前面有障礙，趕快祈求神明幫忙把障礙拿掉，這樣是得不到庇佑的，但可以祈願神明賜與智慧、請貴人指導如何化解厄難。

柯柏成提到，根據典籍《中華風俗志》記載：「十月望為下元節，俗傳水宮解厄之辰，亦有持齋誦經者。」《夢粱錄：「十五日，水官解厄之日，宮觀士庶，設齋建醮，或解厄，或薦亡。」《宣化縣新志》：「水官解厄之辰，人亦有持齋者。」

柯柏成寫道，通俗來說，中元節是「鬼節」，下元節就是「人節」，有神明聖誕、有鬼節，但是被大眾遺忘的就是「人節」，這在傳統文化裡是不可少的重要元素，因為只有「人」才能參贊天地萬物。

柯柏成表示，這一天如果只是想單純消災解厄，當然可以到道教宮廟參加科儀，最低限度可以持齋吃素一天，用這樣的功德迴向祈求水官大帝解厄，讓自己增慧福。

柯柏成說，下元節水府之門大開，眾水鬼會隨著水官大帝來到人間，但祂們多在江河湖海中活動，不會如鬼節那般放整個暑假，下元節唯一的禁忌只有避免近水遊玩。

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